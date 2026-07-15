Inghilterra-Argentina, Scaloni spera di non dover telefonare: il retroscena tra Messi, Maradona e la Spagna

Scaloni si complimenta con la Spagna, prima finalista ai Mondiali, ma spera di evitare la telefonata a De la Fuente: stasera l'Inghilterra, nel segno di Messi e Maradona

La Spagna è già in finale, una tra Inghilterra e Argentina la raggiungerà stasera. In casa albiceleste è tutto pronto, Lionel Scaloni fa i complimenti a De la Fuente , ma spera di non doverlo telefonare per fargli i complimenti e di affrontarlo il 19 luglio. Poi il retroscena su Lionel Messi e il ricordo di Diego Armando Maradona .

Scaloni e complimenti alla Spagna

La telefonata a De la Fuente

Da Messi a Maradona e l'esperienza inglese di Scaloni

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Scaloni e complimenti alla Spagna

Da spettatori interessati a protagonisti in campo. Ieri sera l’ Argentina ha seguito con attenzione l’evolversi della sfida tra la Francia , battuta in finale quattro anni fa in Qatar, e la Spagna , prima finalista ai Mondiali 2026 . Tra i complimenti ricevuti dalla compagine spagnola dopo il 2-0 rifilato ai transalpini spiccano quelli di Lionel Scaloni , commissario tecnico dell’Argentina, stasera impegnato nell’altra semifinale contro l’Inghilterra .

” La Spagna ha meritato la vittoria . Non ho visto tutta la partita, ma è stata la loro migliore prestazione di tutto il Mondiale, migliorano col tempo “, ha commentato Scaloni nel corso della conferenza stampa alla vigilia del confronto con gli inglesi.

La telefonata a De la Fuente

Parole affettuose, quelle pronunciate dal selezionatore argentino, anche nei confronti di De la Fuente , che sulla panchina spagnola ha già vinto un campionato europeo due anni fa e potrebbe bissare il trionfo, quest’anno, come già accaduto nel 2010 (ai Mondiali) e nel 2012 (agli Europei, battendo l’ Italia in finale) a Vicente Del Bosque .

” Sono contento per lui – ha riferito Scaloni -. È un ragazzo fantastico, se lo merita. Se le cose non dovessero andare bene per noi, lo chiamerò. Altrimenti, no . Spero non ci sia nessuna chiamata prima della finale “, ci ha riso su il commissario tecnico argentino, confermando l’amicizia e la stima nei confronti dell’omologo spagnolo.

Da Messi a Maradona e l’esperienza inglese di Scaloni

Dalla Spagna ad altri temi caldi, affrontati con estrema lucidità da Scaloni. A partire da Lionel Messi , un po’ appannato contro la Svizzera , ma protagonista assoluto di questi Mondiali: “ Non gli ho parlato, ma tutti sanno come si gioca una semifinale di una Coppa del Mondo .

Da un fenomeno all’altro: Diego Armando Maradona , indissolubilmente legato ad Argentina-Inghilterra. Scaloni lo ha ricordato in conferenza stampa: ” Ricordiamo tutti la partita del 1986, la prestazione di Diego, il suo secondo gol soprattutto . Ogni appassionato di calcio la ricorda nel migliore dei modi “.

Proprio nel ricordo dell’epica sfida di 40 anni fa all’Azteca di Città del Messico, l’Argentina indosserà la maglia blu , con il benestare della Fifa. Infine, un passaggio sull’esperienza poco fortunata di Scaloni in Inghilterra : ” Probabilmente non si ricordano di me al West Ham . È stato un periodo strano, ci andai pensando di poter andare ai Mondiali come terzino distrutto, ma commisi un errore, nell’ultima partita, che ci costò il pareggio nella finale di FA Cup . Ma mi ha cambiato la vita: ho conosciuto mia moglie e sono nati i miei figli “, concludono Scaloni.