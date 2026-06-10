Argentina, Messi e Lautaro show, la Pulce entra, segna e fa assist: battuta l’Islanda

L'Argentina si ripete e dopo il 2-0 all'Honduras piega anche l'Islanda (3-0). Bene Lautaro, un altro record per Messi in maglia Albiceleste

L’Argentina è in forma Mondiale: dopo il 2-0 all’Honduras, l’Albiceleste si è ripetuta battendo 3-0 l’Islanda. Lautaro si conferma leader, Barco illumina il gioco, Messi entra dalla panchina, segna e regala assist, tutto in 20 minuti, entrando ancora di più nella storia della sua Nazionale.

Argentina, alti tre messaggi alle rivali Mondiali

L’Argentina lancia altri tre messaggi alle dirette antagoniste per la vittoria dei Mondiali. Tre come i gol rifilati all’Islanda nell’ultima amichevole prima del debutto contro l’Algeria, in programma tra una settimana, nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno. Festa grande al Jordan Hare Stadium di Auburn, in Alabama, tempio del football americano, per la prima volta teatro di una partita di calcio.

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Tribune piene, con tantissimi esponenti della comunità latina residente in Alabama, e musica spagnola prima del calcio di inizio. Al resto ha pensato la Nazionale di Lionel Scaloni, che dopo aver battuto 2-0 l’Honduras, si è ripetuta contro l’Islanda sfoderando un Lautaro Martinez in forma smagliante e un Lionel Messi da record.

Messi da record, a segno a quasi 39 anni

Il capitano ha trasformato il calcio di rigore che ha messo al sicuro il risultato (fallo su Lautaro da parte del portiere islandese, dopo un illuminante colpo di tacco della Pulce), raggiungendo quota 117 gol in Nazionale, diventando il giocatore più anziano nella storia dell’Argentina a essere andato a segno, superando Angel Labruna con i suoi 38 anni, 11 mesi e 14 giorni.

Nonostante il terreno pesante, a causa dell’intensa pioggia caduta copiosa nelle ore precedenti alla partita, l’Argentina è sembrata pronta per i Mondiali. Scaloni ha nuovamente messo a riposo diversi potenziali titolari della sua rosa, lasciando inizialmente in panchina i vari Romero, Nicolas Gonzalez, Montiel e Messi, tutti in campo nelle battute finali dell’incontro.

Scaloni, gli infortunati e un Barco stellare

Privo degli infortunati Dibu Martinez, Paredes, Tagliafico e Julian Alvarez, Scaloni accolto favorevolmente le prestazioni dei vari Palacios, al centro del campo, soprattutto di Barco, sulla trequarti e autore del primo gol all’8’, di Giay e Medina sulle corsie laterali. Molto bene anche Nico Paz e Lo Celso nel costruire gioco, così come Giuliano Simeone, già a segno contro l’Honduras e pronto a partire titolare in attacco.

Nella ripresa subito in campo l’ex Udinese Rodrigo de Paul, Mac Allister ed Enzo Fernandez, a comporre il centrocampo titolare. Ancora più fluida la manovra albiceleste, con due pali colpiti da Mac Allister e da Lautaro Martinez, poi con l’ingresso di Leo Messi al 70’ tutto è andato in discesa.

L’ex Barcellona e PSG ha segnato il 2-0 dal dischetto, mentre a chiudere definitivamente la contesa ci ha pensato Almanda, autore del definitivo 3-0 con un contropiede guidato da Messi e De Paul. L’Argentina c’è, la Francia, la Spagna e le altre sono avvisate.