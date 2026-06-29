Il capitano dell’Inter ha segnato il suo primo gol ai Mondiali ma continua a essere messo in discussione in patria: in sua difesa scende il Kun, che lo preferisce all’”Araña”

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Lautaro Martinez lotta per l’Argentina, si sblocca ai Mondiali 2026 col rigore contro la Giordania ma non convince ancora del tutto stampa e tifosi del suo paese: il Toro si è sfogato contro i critici nel post-partita, mostrando un certo nervosismo, ma intanto in sua difesa si è schierato il Kun Aguero, che ha affermato di preferirlo a Julian Alvarez.

Argentina, Lautaro ancora criticato

Contro la Giordania Lautaro Martinez ha sfatato la maledizione della terza partita dei Mondiali, giocando una buona gara per l’Argentina e trovando anche il suo primo gol in Coppa del Mondo, grazie al rigore del momentaneo 2-0. Nonostante ciò, il Toro resta discusso in patria, con media e tifosi divisi dal dualismo tra il capitano dell’Inter e Julian Alvarez.

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Lautaro finora non si è lasciato influenzare dalle critiche, tuttavia nelle interviste post-partite al termine dell’incontro con la Giordania l’attaccante si è lasciato andare a uno sfogo, mostrando un certo nervosismo.

Argentina-Giordania, lo sfogo di Lautaro

Al cronista di Espn Argentina che gli chiedeva se si fosse liberato dalla pressione per aver segnato il suo primo gol al Mondiale, Lautaro ha risposto con un tono piuttosto seccato: “Sono tifosi e giornalisti quelli ossessionati dal gol. Io lavoro per la squadra”. Subito dopo, però, ha di fatto ammesso di essersi liberato di un peso. “Sono felice perché la squadra ha vinto, non per la rete”, ha detto Lautaro prima di ammettere che “un attaccante vive per i gol, quando non arrivano è frustrante, ma siamo concentrati sull’obiettivo, proprio come in Qatar e in Copa América”.

Verso Capo Verde: Lautaro o Alvarez?

Contro la Giordania il c.t. della Selecciòn Lionel Scaloni ha schierato Lautaro in coppia con Alvarez, lasciando a riposo Leo Messi. Nella gara dei sedicesimi contro Capo Verde, in programma nella notte italiana tra venerdì e sabato, il “10” ritoverà di sicuro la maglia da titolare e tornerà a proporsi il duello tra il Toro e l’”Araña”. Il capitano dell’Inter resta favorito, considerato che finora ha giocato tre gare su tre ai Mondiali 2026, ma attendendo la scelta di Scaloni Lautaro può contare sull’endorsement di una voce autorevole: quella di Sergio Aguero.

Argentina, Kun Aguero alleato di Lautaro

“Non la penso come molti colleghi – ha detto “El Kun” a Espn Argentina dopo la partita con la Giordania – Se fossi io l’allenatore, metterei Lautaro in tutte le partite, anche se non fa gol”. Per Aguero, infatti, le caratteristiche del capitano dell’Inter – a differenza di quelle di Alvarez – lo rendono imprescindibile per la Selecciòn. “Io credo che l’Argentina abbia bisogno di un vero nove d’area e Julian Alvarez per me non lo è”, ha aggiunto Aguero prima di dare l’ultimo consiglio a Scaloni: “Mi rallegra il gol di Lautaro perché gli dà più fiducia come attaccante per la prossima partita. Io lo terrei sempre”, la conclusione del Kun, da oggi grande alleato di Lautaro.