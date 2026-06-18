Messi, dopo le lacrime al Mondiale arriva la dura nota sulle condizioni di salute di papà Jorge: “Mancato il rispetto”

La famiglia di Leo ha deciso di prendere posizione dopo le voci incontrollate sulle condizioni di salute del padre della Pulce, Jorge

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Le lacrime di Leo Messi dopo la prima delle tre reti che hanno regolato l’Algeria all’esordio dell’Argentina resteranno tra le immagini più forti di questo Mondiale 2026. Dietro il pianto del capitano dell’albiceleste di Scaloni, come sottolineato dalla Pulce al termine della gara ci sono “motivi lontanissimi dal calcio”. Motivi, come si è scoperto nelle ultime ore, legati alle condizioni di salute non ottimali di papà Jorge. Il trattamento riservato alla notizia da parte degli organi di informazione non è però piaciuta alla famiglia Messi che ha deciso di mettere i proverbiali “puntini sulle i” e affidare a una durissima nota ufficiale tutta la propria delusione.

Come sta Jorge Messi

“Jorge sta affrontando un problema di salute. Attualmente è sotto osservazione medica, si sta riprendendo e le sue condizioni stanno migliorando”, si apre così il comunicato diffuso dalla famiglia di Lionel Messi dopo il ciclone mediatico e le speculazioni seguite alle lacrime della Pulce dopo la prima marcatura nella gara inaugurale del Mondiale argentino vinta proprio grazie alla tripletta di Leo contro l’Algeria.

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La dura nota della famiglia Messi sulle condizioni di Jorge

“Alla luce delle versioni, delle voci e delle speculazioni circolate nelle ultime ore, la famiglia desidera esprimere il proprio profondo disappunto per la mancanza di sensibilità, rispetto e scrupoli con cui alcune persone hanno trattato una questione strettamente privata e familiare”, si legge nella dura presa di posizione della famiglia della stella ex Barcellona e PSG, oggi all’Inter Miami.

Richiesta di umanità

“Solo i familiari più stretti hanno informazioni accurate e affidabili sulle condizioni di Jorge. Perciò, qualsiasi versione, dichiarazione o informazione che non provenga dalla famiglia stessa e dai suoi canali ufficiali non deve essere considerata valida o vera. In momenti come questi chiediamo che ci possano essere responsabilità, prudenza e umanità. La salute di una persona e la serenità dei suoi cari non dovrebbero mai essere oggetto di speculazioni o di un irresponsabile interesse mediatico”, prosegue la nota.

Ringraziamenti e prossimi aggiornamenti

Il comunicato si chiude con i ringraziamenti per chi ha dimostrato affetto e vicinanza e la richiesta di rispetto: “Apprezziamo sinceramente le manifestazioni di affetto, rispetto e preoccupazione ricevute e chiediamo che la privacy, la riservatezza e l’intimità di Jorge e di tutta la sua famiglia siano preservate durante questo periodo. Eventuali aggiornamenti rilevanti saranno comunicati a tempo debito dalla famiglia e attraverso i canali appropriati. Grazie per la vostra comprensione”.

Le prossime sfide dell’Argentina di Leo

Insomma, nonostante le tre reti all’esordio al figlio di Zinedine Zidane, Luca, e la mezza infinità di record battuti, quello in Canada, Messico e Stati Uniti, oltre che giocato da vincitore in carica e (probabile) suo ultimo “giro di giostra”, non sarà un Mondiale qualunque per Leo. La cosa certa è che, con Austria e Giordania come prossime avversarie, Messi ha l’opportunità di mettere a tacere le polemiche a suo modo… aggiornando primati per trascinare l’albiceleste alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.