Argentina, lo scandalo dell'anno: arbitro revoca un rigore col Var fai da te su un cellulare dopo 26' di caos

In All Boys-Godoy Cruz viene fatta rivedere l'azione al direttore di gara tramite un telefono e dopo proteste, espulsioni e invasioni di campo il penalty viene annullato

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Per i media argentini quanto accaduto alla 33ª giornata della Primera Nacional tra All Boys e Godoy Cruz a Floresta è stato lo scandalo dell’anno a livello arbitrale . Quello che è iniziato con la repressione della polizia contro i tifosi si è concluso in campo con un disastro senza precedenti: Nicolás Lamolina ha assegnato due rigori inesistenti, ma la parte più incredibile è stata che ha cambiato idea sul secondo quando i giocatori della squadra di casa gli hanno mostrato su un cellulare che il fallo era avvenuto fuori area.

Caos dall’inizio alla fine

Ignorando completamente il protocollo, il direttore di gara ha usato un “VAR fatto in casa” per correggere il suo errore. Uno spettacolo surreale che farà il giro del mondo. Il caos era iniziato ancor prima del fischio d’inizio. La partita è iniziata con mezz’ora di ritardo a causa di gravi scontri tra i tifosi di casa e la polizia cittadina. La violenza è scoppiata quando a un tifoso che non aveva pagato gli alimenti per i figli e a un altro a cui era stato vietato l’ingresso allo stadio è stato negato l’accesso. Questo ha scatenato una violenta repressione da parte della polizia agli ingressi di Chivilcoy Street e Jonte Avenue , dove le forze dell’ordine hanno risposto con gas lacrimogeni e proiettili di gomma mentre i normali tifosi cercavano disperatamente di sfuggire ai disordini, provocando numerosi feriti e almeno otto arresti .

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli errori dell’arbitro

In quest’atmosfera di alta tensione, la partita è iniziata con cori contro il personale di sicurezza e la dirigenza e le decisioni dell’arbitro Lamolina hanno infiammato un’atmosfera già tesa. Il primo scandalo è scoppiato al 68′, quando ha concesso un rigore inesistente al Godoy Cruz per un presunto fallo di mano di Purita , le cui braccia erano vicine al corpo. L’attaccante Martín Pino ha però sbagliato dal dischetto.

La situazione è degenerata all’88’ con l’assegnazione del secondo rigore. Axel Rodríguez si trovava a tu per tu con il portiere per il Godoy Cruz quando è stato atterrato da Iván Zafarana; il fallo c’è stato e il difensore è stato espulso, ma l’infrazione è chiaramente avvenuta fuori dall’area di rigore.

A quel punto i giocatori della squadra di casa e l’ex direttore sportivo Héctor Capurro hanno circondato l’arbitro mostrandogli gli schermi dei cellulari con i replay dell’azione. Dopo un blocco totale di esattamente 26 minuti, proteste veementi, espulsioni dalla panchina della squadra di casa e un’invasione di quasi 100 persone, Lamolina ha ribaltato la sua decisione con la debole argomentazione che il suo assistente lo aveva avvertito dell’errore.

La partita è durata 125′

Il regolamento non consente l’utilizzo di filmati ripresi con cellulari come prova per ribaltare una decisione. Recupero infinito e risultato finale di 0-0 dopo 125′.