Argentina, lo sfogo social di Caballero

L'Argentina si è qualificata, all'ultimo respiro, agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Un sospiro di sollievo per Caballero, il portiere che, con il suo clamoroso errore, aveva permesso alla Croazia di battere l'Albiceleste e complicare il cammino degli argentini.

Via social network, Caballero si è sfogato: "Ora sono più tranquillo… Dopo il risultato positivo e la qualificazione, il mio diventa un aneddoto. Un errore che accetto, non accetto la mancanza di rispetto, insulti e minacce alla mia famiglia. Non avrei voluto che la mia famiglia trascorresse giornate simili".

SPORTAL.IT | 28-06-2018 09:30