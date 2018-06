Argentina, Maradona è una furia: ne ha per tutti

La pesante sconfitta dell’Argentina al Mondiale contro la Croazia ha scatenato la furia di Diego Armando Maradona.

L’ex Pibe de Oro in tv ha attaccato frontalmente il ct Sampaoli e il presidente della federazione calcistica argentina Claudio Tapia: “Ho una rabbia dentro che mi esplode il petto: quest'Argentina non sa a cosa giocare, non ha soluzioni per nulla, né a centrocampo né in difesa né in attacco – il suo sfogo su Telesur -. La gente credeva che Sampaoli risolvesse i problemi con i computer e i droni. C’è un colpevole: il presidente della Federcalcio argentina. L'Afa è gestita da persone che non sanno nulla di calcio, hanno lasciato la squadra alla deriva".

Maradona è invece più tenero invece con Messi: “Ha giocato come ha potuto. Mentre tutti oggi lo accusano, dico che Leo ha giocato come doveva, come poteva giocare. È difficile risolvere i problemi dei compagni di squadra".

SPORTAL.IT | 23-06-2018 14:35