A 39 anni come si gestisce la Pulce per essere sempre al top, il portiere che piace alla Juventus sente di star contribuendo poco ai successi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Che l’età si faccia sentire anche per i più grandi è un dato: s’è detto e s’è scritto ad esempio che Ronaldo in campo quasi camminava a 41 anni e che non gli è riuscito neanche un dribbling ma c’è anche chi ha scoperto l’elisir dell’eterna giovnezza. Vedendo Messi direste mai che ha 39 anni? “Messi è come il vino, il tempo lo migliora, incredibile.” La frase virale di Marcelo Gallardo, pronunciata al debutto dell’Argentina ai Mondiali, sembra acquisire sempre più forza ogni giorno che passa. La Pulce è fresca e scattante come se avesse venti anni di meno, i dribbling che fa ancora oggi sono gli stessi che ha sempre fatto. E forse il primo a stupirsi è proprio lui: “Avrò 39 anni ai prossimi Mondiali… È difficile”, disse nel gennaio 2023, seduto nel suo salotto a Parigi, dopo aver vinto la sua terza stella. Non si immaginava a questo Mondiale; pensava che la sua vittoria in Qatar sarebbe stata l’ultima. E invece…

Il programma di allenamento

Ma come fa Leo ad essere in questa forma a 39 anni? Nessuna magia. È lavoro, dedizione, circondarsi di buoni professionisti e continuare ad avere fame di gloria. Questo è il suo segreto. Perché quando Leo ha capito che il Mondiale era alle porte e che avrebbe finito per giocarci, ha deciso di rafforzare il suo fisico. Non voleva venire qui al ritiro di Kansas City ed essere un capitano di facciata; voleva continuare a lottare in campo. Ed è per questo che, all’inizio del 2026, ha iniziato un programma di allenamento fisico scrupoloso con il suo amico Rodrigo De Paul. Oltre all’allenamento con l’Inter Miami, ha perfezionato la sua preparazione fisica con sessioni private con preparatori atletici e fisioterapisti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’alimentazione modificata

Un altro aspetto fondamentale è l’alimentazione, che – come rivela Olè – Leo ha modificato sostanzialmente dopo i Mondiali del 2014, quando si è consultato con Giuliano Poser, un medico italiano specializzato in nutrizione sportiva. In quel periodo, il suo fisico si è trasformato: ha perso peso e ha aumentato la massa muscolare. Questo ha portato a una riduzione degli infortuni muscolari, che rappresentavano la sua principale preoccupazione all’inizio della carriera. Finora in questi Mondiali, Leo ha registrato una velocità massima di 30,9 km/h, che rappresenta un incremento del 5% rispetto al 2022. I suoi otto gol in questo Mondiale (il torneo in cui ha segnato di più in carriera), i 420 minuti giocati (non partendo titolare solo contro la Giordania), testimoniano una dedizione che va a braccetto con il talento. Gli anni passano ma Messi resta lo stesso. E certe volte anche migliore rispetto al passato.

I rimpianti di Dibu Martinez

Il volto meno gioioso di tutta l’Argentina è invece quello di Emiliano Martínez. Il Dibu è stato uno di quelli che hanno festeggiato di più la rimonta contro l’Egitto. Ha abbracciato tutti dopo il terzo gol, ha alzato lo sguardo al cielo al fischio finale dell’arbitro e solo allora ha lasciato andare tutta la tensione. Ma la gioia non era completa, ed era evidente anche durante i festeggiamenti. Dopo aver subito due gol con soli due tiri in porta , mentre i suoi compagni festeggiavano a centrocampo, si è avvicinato lentamente a Mostafa Shobeir, si è congratulato con il portiere egiziano e solo allora si è unito al gruppo dei giocatori, ben lontano dall’euforia di altri momenti.

“Mi sentivo come se non potessi aiutare nessuno“, ha detto pochi minuti dopo. Dibu sente di dover ancora qualcosa al gruppo. Contro la Svizzera, cercherà molto più di un semplice posto in semifinale: cercherà quella parata che sente ancora di non essere in grado di fare dopo essere arrivato ai Mondiali con una corsa contro il tempo per recuperare dall’infortunio. “Devo aiutarli un po’ di più; mi stanno salvando in molte partite, quindi mi concentrerò sull’aiutarli “, ha detto. In cinque partite, ha affrontato nove tiri e subito cinque gol . Ha effettuato quattro parate, con una percentuale di parate del 44,4%, la quinta più bassa tra tutti i portieri del torneo. Solo Chamakh del Marocco, Dahmen della Tunisia e gli uzbeki Yusupov e Nematov hanno fatto peggio. Tra le squadre ancora in gara, Dibu ha effettuato il minor numero di parate in rapporto al numero di tiri subiti .

Nessuno in squadra, però, dubita del suo posto. Men che meno Lionel Scaloni. La frattura all’anulare della mano destra, subita qualche settimana prima dei Mondiali, gli ha impedito di allenarsi regolarmente per gran parte della preparazione. Ha saltato le amichevoli contro Honduras e Islanda ed è tornato ad allenarsi solo prima della partita contro Capo Verde. Ma è lui quello che pretende di più da se stesso . In Qatar fu decisivo. Parò anche due rigori nella serie di tiri dal dischetto contro l’Olanda, portando l’Argentina in semifinale, ripetendosi nella serie di tiri dal dischetto contro la Francia in quei Mondiali in cui realizzò anche due delle parate più memorabili della sua carriera: quella su Garang Kuol per evitare i tempi supplementari contro l’Australia e quella su Randal Kolo Muani all’ultimo minuto della finale. La Svizzera per Dibu, che resta oggetto dei desideri della Juventus, l’occasione per lasciare il segno su questi Mondiali. Sporcandosi i guantoni.