Argentina: Messi e il segreto delle lacrime in campo, Scaloni resta senza parole, incantesimo spezzato

Per la prima volta l'Albiceleste vince al debutto da campione del Mondo, Leo confessa di aver attraversato un momento difficile e scoppia a piangere

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Leo Messi sta scrivendo la storia, per lui “Viale del tramonto” è solo un film e non ha niente a che fare con la sua carriera, a dispetto di una carta d’identità che segna 38 anni compiuti. Con i tre gol realizzati all’Algeria la Pulce raggiunge Klose a 16 gol come miglior marcatore dei Mondiali e lancia la sfida al Globo intero. La leggenda argentina, alla sua 200ma partita ufficiale con la maglia dei campioni del mondo in carica, ha anche eguagliato il record di Batistuta, l’unico argentino ad aver segnato tre gol in una partita dei Mondiali, è diventato anche il primo giocatore nella storia a partecipare a un sesto Mondiale, avendo preso parte a tutte le edizioni dal 2006, nonché il più anziano di sempre a segnare una tripletta in un Mondiale. ma c’è un particolare che ha scosso tutti. Le lacrime dopo il gol dell’1-0. E non erano di commozione.

Messi rivela il segreto

“La verità è che, per una questione che con lo sport non c’entra niente – rivela la Pulce a Olè – ho passato dei giorni difficili, complicati. Però voglio ringraziare tutta la delegazione, tutti i miei compagni perché mi sono stati sempre accanto, dandomi molta forza per farmi stare bene e superare questo momento. Ora sono più tranquillo. Ho scambiato un paio di messaggi con la mia famiglia e non vedo l’ora di arrivare in hotel per poter rispondere a tutti e parlare con loro”. Di più non svela il fenomeno dell’Inter Miami che pi torna sulla partita e sul record di Klose: “È un onore essere lì, ma è solo una statistica. Questo non cambierà nulla per me. Ho conquistato ogni vittoria a livello di club e di nazionale, e tutto ciò che arriverà d’ora in poi sarà un bonus”.

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“Ho cercato di prepararmi per sentirmi bene fisicamente a questo Mondiale – continua Messi che ha rischiato anche di essere espulso contro gli algerini – per poter aiutare la squadra, perché questa squadra è molto competitiva, con giocatrici straordinarie. Nessuno ti regala niente. Qui devi essere al top della forma per poter competere e giocare. È questo che ci rende forti come squadra. Amo giocare a calcio, è la mia passione fin da quando ero piccolo, e quando mi sento bene, do il massimo. Stiamo guardando la serie di Rafa Nadal e siamo molto simili, mi identifico molto con lui. Voglio sempre dare il meglio di me e sentirmi bene, è così che mi diverto”.

La gioia di Scaloni

Che sia in piedi, con le mani sui fianchi o incrociate, oseduto, mentre beve acqua dalla sua borraccia e analizza le situazioni di gioco con i suoi assistenti Pablo Aimar e Walter Samuel l’immagine di Lionel Scaloni trasmette sempre calma e compostezza . La netta vittoria per 3-0 contro l’Algeria al debutto nel Gruppo J ha dimostrato che i 1.276 giorni trascorsi tra la conquista della terza stella in Qatar e la partita d’esordio ai Mondiali del 2026 non hanno intaccato il loro spirito o il loro carattere. E soprattutto non hanno cambiato Messi, anzi. Il ct dell’albiceleste non ha più aggettivi per la Pulce: “Quello che fa Leo è difficile da spiegare. Non ci sorprende perché lo vediamo tutti i giorni. Finché lo vorrà, sarà il migliore. Lo fa in ogni singola partita da 20 anni ormai; è emozionante da vedere . Non solo noi, ma tutti gli argentini lo apprezzano, e chiunque ami il calcio può vedere cosa ha fatto oggi a 38 anni.

È difficile da spiegare. È il migliore della storia, per sempre. È improbabile che qualcuno lo eguagli mai, anche se pensano che lo dica perché sono argentino. Gioca bene da 20 anni, anche se gli ultimi anni sono stati meravigliosi per noi con la nazionale. Forse ha trovato il suo ritmo naturale, sapendo di avere un gruppo di amici al suo fianco, persone che daranno tutto per lui, che lo vedono come se fosse un dio e anche come se fosse solo un ragazzo del quartiere… Quando hanno bisogno di parlargli, gli parlano: è spettacolare, e quello che trasmette è impossibile da spiegare. Potrei passare un’ora qui a parlare di lui, ma bisogna essere lì per vedere l’aura che emana Alcuni di voi dovrebbero essere lì per vederla e viverla. Credo che la parola chiave sia naturalezza: siamo tutti umani, il calcio finirà un giorno, ed è per questo che dobbiamo fargli capire che nel frattempo deve goderselo”.

Incantesimo spezzato per l’Argentina

Con la vittoria contro l’Algeria, l’Argentina ha spezzato un incantesimo: per la prima volta, la nazionale ha vinto la partita d’esordio dopo aver conquistato il Mondiale precedente. Nel 1982, perse 1-0 contro il Belgio al Camp Nou; otto anni dopo, nel 1990, a Milano, perse di nuovo 1-0 contro il Camerun. Scaloni sorride quando gli viene ricordata questa statistica, perché è riuscito a rompere l’incantesimo. “Ci vuole molto per perdere mentalmente; la battuta d’arresto in Qatar ci ha pesato molto. Vincere ci dà tranquillità per quello che verrà. Sono statistiche, e spero che vengano anche infrante, perché si dice che una volta che vinci, non puoi ripetere l’impresa. Vedremo… C’è ancora molta strada da fare prima di arrivare alla fine, ma è sempre bello iniziare con una vittoria; dà forza a tutto. Mi piace la squadra quando deve giocare; gioca, e quando ci ha messo in difficoltà, la squadra ha lavorato sodo . Thiago Almada] e Lautaro Martínez hanno fatto un lavoro fisico incredibile. Ci piace che capiscano il gioco e che poi entrino in campo altri compagni più freschi”, ha spiegato riguardo ad alcune scelte di formazione e alla prestazione di alcuni singoli giocatori.

L’Argentina ha confermato il suo status di favorita ma l’allenatore non si lascia intimorire da questa etichetta. “È il minore dei nostri problemi. Questa squadra sa benissimo che chiunque può batterci. Se si diventa anche solo un po’ troppo sicuri di sé, chiunque può batterci . Abbiamo l’esempio dell’Arabia Saudita, e in questo Mondiale stanno succedendo cose strane e difficili. Se lavoriamo come abbiamo fatto oggi, sarà difficile per loro batterci”.