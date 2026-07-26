Argentina, Messi, è proprio un momentaccio: finisce male la sua prima apparizione pubblica

Il fuoriclasse dell'Albiceleste sta smaltendo la delusione dopo il ko nella finale dei Mondiali, la visita alla squadra del fratello non porta bene

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Cosa sta facendo Leo Messi dopo le gioie e i dolori del Mondiale in Usa, Messico e Canada? La Pulce non è rientrata a Buenos Aires assieme a buona parte della Selecciòn da New York, dove ha perso la finale con la Spagna. Solo il giorno dopo ha lasciato gli Usa assieme al fraterno amico De Paul. Con la ferita ancora fresca per la finale persa contro la Spagna e il cuore colmo d’orgoglio per la prestazione della Nazionale argentina Messi è arrivato sul suolo argentino martedì alle 6:26 del mattino, quando il volo charter N142QS, proveniente da Fort Lauderdale, in Florida, è atterrato all’aeroporto internazionale delle Isole Malvinas a Fisherton. Da allora, il numero 10 non era stato visto in pubblico, si è ritirato nella sua città natale Rosario e poi stabilirsi nel paese di Funes, che occupa quando è in campagna.

La visita alla squadra del fratello

Tra le sue prime attività nella sua città natale di Rosario c’è stata quella di assistere alla partita della squadra fondata dalla sua famiglia e attualmente presieduta da suo fratello, Matías Horacio Messi. La presenza della stella argentina non ha portato fortuna alla squadra di Rosario che ha perso 2-0 ad Arroyo Seco, con gol di Marcos Córdoba e Franco Fernández. Nonostante questa sia la loro prima esperienza nel calcio professionistico argentino, la squadra è attualmente quarta nella Zona B del campionato, con 29 punti. A soli sette punti dal Cañuelas, capolista solitaria, il Rosario punta alla finale per la promozione contro la prima in classifica della Zona A, attualmente il Sacachispas.

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A loro volta, se rimarranno tra il secondo e il settimo posto, si contenderanno un altro posto neiplayoff. Il club ha già più di 10 anni, è stato fondato il 2 gennaio 2015, da allora gioca nel campionato del Rosario e ha stipulato accordi con il club del Barcellona attraverso la Fondazione Messi. Dal settembre dello scorso anno è stata autorizzata dal Comitato di Esecuzione ad agire nella Prima Categoria “C”.

Incerto il rientro a Miami

Senza rilasciare dichiarazioni, e schivando ogni strascico di antiche polemiche, ma salutando tutti coloro che si avvicinavano durante l’intervallo, Messi sugli spalti era accompagnato da due dei suoi figli e da altri parenti stretti. La Pulce non lascerà ancora il Paese e le possibilità che partecipi all’MLS All-Star Game mercoledì sembrano lontane. L’allenatore dell’Inter Miami, Ángel Guillermo Hoyos, ha assicurato che non ci sono scadenze obbligatorie e che rispetteranno i giorni di recupero dopo la tensione accumulata in Coppa del Mondo. Per ora, la famiglia Messi continuerà a vivere nella propria casa di Funes, senza una data di ritorno confermata a Miami.