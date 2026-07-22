Argentina, Messi non l'ha presa bene: il caso con i tifosi e la decisione dopo il ko ai Mondiali. La Mls riprende subito

La Pulce è tornata nella natìa Rosario con un volo privato assieme alla moglie e ai figli ma ha ignorato i tanti fan che erano arrivati all'aeroporto con striscioni e bandiere

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La delusione l’aveva esternata, com’è naturale che sia, già al fischio finale di Spagna-Argentina. Messi al fischio finale di Vincic è rimasto seduto in campo, immobile a guardare le scene che si svolgevano intorno a lui nel New Jersey. Si è alzato in piedi per salutare Lamine Yamal, che gli ha offerto conforto, accarezzandogli la schiena con un caloroso abbraccio, ha provato inizialmente a trattenersi ma è stato visto asciugarsi le lacrime mentre era seduto sul campo del MetLife Stadium, e poi di nuovo quando la Spagna si è presentata per ritirare il premio. E non sono bastati due giorni a lenirne il dolore.

L’arrivo di Messi a Rosario

Il fuoriclasse argentino è arrivato a Rosario ieri (nella notte italiana) e nella sua città natìa trascorrerà alcuni giorni con la sua famiglia prima di tornare al suo club, l’Inter Miami. L’aereo privato con a bordo Messi, la moglie Antonela Roccuzzo e i figli Thiago, Mateo e Ciro è atterrato all’aeroporto internazionale di Rosario a Fisherton, dove era stato predisposto un imponente dispositivo di sicurezza. Un gruppo di tifosi (alcuni arrivati ​​già di notte) lo attendeva con striscioni e bandiere per acclamarlo, ma il giocatore non si è fermato neanche a salutare.

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La Pulce subito in campo?

Dall’aeroporto di Rosario, il capitano della nazionale e la sua famiglia si sono recati in furgone al complesso residenziale recintato di Funes, nel Kentucky, dove vivono i suoi genitori. Messi ha scelto di non rientrare con il resto della delegazione argentina per trascorrere qualche giorno con i suoi cari per poi tornare negli Stati Uniti e unirsi agli allenamenti dell’Inter Miami, riprendendo così la competizione con la nazionale della Florida, che disputerà la sua prima partita ufficiale domani dopo la pausa imposta dai Mondiali (contro i Chicago Fire nella Major League Soccer).

Il messaggio di sconforto

Poche ore dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nella finale dei Mondiali al MetLife Stadium di East Rutherford, la Pulce aveva pubblicato un messaggio sul suo account Instagram esprimendo la sua tristezza per la battuta d’arresto che gli ha impedito di vincere il suo secondo titolo mondiale, pur sottolineando i successi della squadra: “Il dolore è immenso e ci vorrà tempo perché questa ferita guarisca. Ma mi aggrappo anche a tutto il bene… Le partite che abbiamo ribaltato, dando il massimo, che rimarranno per sempre nei nostri ricordi, il supporto di un intero Paese che, insieme al duro lavoro e all’impegno di questo gruppo, ci ha portato, ancora una volta, tra i migliori al mondo. Oggi è difficile apprezzare appieno ciò che abbiamo realizzato, ma questo gruppo ha raggiunto due finali consecutive di Coppa del Mondo”. Resta un punto interrogativo il suo futuro: sarà addio alla Nazionale?