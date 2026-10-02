Argentina, Messi: rivelato il regalo dei compagni alla Pulce per la sua partita d'addio

Martedì prossimo contro il Benin el diez giocherà la sua ultima gara con l'Albiceleste: in dono le maglie autografate e con dedica di tutta la rosa

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il countdown è partito: l’Argentina ha ancora un’ amichevole da giocare, contro il Burkina Faso sabato, ma l’attenzione di tutti è per la sfida di martedì 6 ottobre al Monumental contro il Benin, quando Leo Messi dirà addio all’Albiceleste chiudendo il suo glorioso percorso con la Nazionale. Emozione, commozione e un pizzico di paura accompagnano queste ore al momento che nessuno vorrebbe mai vedere arrivare.

Tutti in campo con la numero 10

Previste coreografie speciali allo stadio (esaurito), striscioni, cori, mentre i giocatori do Scaloni stanno preparando un regalo speciale per il loro capitano.Per celebrare la sua partita d’addio contro il Benin, la Nazionale indosserà una maglia speciale in onore del numero 10. Ma non è tutto: i giocatori regaleranno a Leo anche le proprie maglie, che, oltre ad essere autografate da tutta la squadra, recheranno dediche da parte di ciascuno dei compagni che lo hanno accompagnato negli ultimi anni con l’Albiceleste.

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Maglie con dedica per Messi

In un video, si vedono diversi giocatori e membri dello staff tecnico scrivere su questa maglia speciale, dedicando alcune parole a Messi: “Eternamente grato per aver potuto far parte della sua meravigliosa storia con la maglia della Nazionale”, ha dichiarato Lionel Scaloni. Julián Álvarez ha sottolineato che “fin da bambino l’ho sempre considerato un idolo, un modello da seguire”, mentre Lisandro Martínez ha commentato: “Proviamo un amore incredibile per lui, e sarà così per tutta la vita”.

L’emozione di Nico Paz

Anche chi lo ha vissuto meno è emozionato, come Franco Mastantuono, che ha dichiarato: “Per me è un sogno che si avvera giocare con lui”, o come nel caso di Nico Paz, che ha evidenziato: “Ho imparato tantissimo da lui, e gli sono davvero grato”. A questi si aggiungono gli elogi di altri giocatori chiave come Alexis Mac Allister (“È qualcosa di irripetibile, mi sono divertito al massimo”) e Cuti Romero: “È una persona fantastica, e gli voglio davvero bene”. Ma ovviamente non poteva mancare il buon umore di Dibu Martínez: “Ehi! Stai scrivendo un libro? Non avremo tutti il ​​tempo di scriverlo, ah ah!”, ha detto tra l’entusiasmo dei compagni.