Argentina, Messi storico e Lautaro record: doppietta col Porto Rico per eguagliare Crespo. Ma ora è corsa contro il tempo

Dalla Pulce in versione "uomo assist" alle due reti messe a segno dal capitano dell'Inter, che raggiunge uno dei suoi idoli. Insolita posizione per l'ex Juve Nico Gonzalez

Leo Messi risponde a distanza a Cristiano Ronaldo con la sua Argentina, Lautaro Martinez fa doppietta e si avvicina nel migliore dei modi al big match con la Roma di Gasperini. L’Inter lo aspetta. A Miami, ennesima goleada dell’Albiceleste, in occasione dell’amichevole con il Porto Rico. Adesso, però, è tempo di rientrare ai club di appartenenza, soprattutto per coloro che sono attesi in Europa da impegni molto importanti.

L’Argentina batte Porto Rico grazie alla doppietta di Lautaro Martinez: raggiunto Crespo.

A Miami finisce 6-0 per l’Argentina di Scaloni, che chiude al meglio la seconda sosta di questa stagione sportiva, battendo Porto Rico in amichevole. Serata speciale per Lautaro Martinez, che al “Chase Stadium” sigla una doppietta dal sapore storico, che gli consente di agganciare Hernan Crespo a quota 35 gol con l’Albiceleste, al quarto posto nella classifica cannonieri della nazionale.

Il capitano dell’Inter, che domenica sarà protagonista all’Olimpico contro la Roma di Gasperini, ha giocato tutti i 90 minuti, mentre Nico Paz è subentrato nella ripresa al 58’. A segno anche MacAllister (doppietta per lui) e Montiel, accompagnati da un’autorete di Echevarria al minuto 64.

Lautaro, per l’Inter ora è corsa contro il tempo: sabato c’è la Roma

Dalle tensioni geopolitiche negli States alle questioni di natura sportiva. Nel mezzo, l’Inter di Chivu e i club europei che attendono i loro big per gli impegni di campionato e per i successivi incontri UEFA. La gara andata in scena a Miami, pur non avendo l’appeal delle grandi occasioni, è stata giocata con un giorno di ritardo e una sede diversa rispetto a quanto previsto originariamente dal calendario, per motivi di ordine pubblico.

Una notizia non felice, dunque, per Chivu e Fabregas, che attendono giocatori del calibro di Lautaro Martinez e Nico Paz. Meno tempo per riposare e un rientro posticipato al tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 ottobre. Stanchezza da smaltire ed energie da ritrovare quanto prima. Un allenamento e una rifinitura, poi sarà partita.

Il nuovo record di Messi e l’insolito ruolo di Nico Gonzalez

Record anche per Lionel Messi, che in Florida non segna ma sforna due assist al bacio per Montiel e Lautaro Martinez, che gli permettono di superare il precedente primato di Neymar con il Brasile (59). Sono ben 60 per la “Pulce”.

Non è passata inosservata anche l’inusuale posizione di Nico Gonzalez, ex Juve schierato da Scaloni nel ruolo di terzino sinistro. Una scelta insolita ma azzeccata del ct dell’Albiceleste, con l’esterno dell’Atletico Madrid che ha messo a referto persino due assist per i compagni, confermando l’ottimo stato di forma.