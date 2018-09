Lautaro Martinez non giocherà le due sfide amichevoli con Guatemala e Colombia. Lo ha comunicato la federazione argentina che, di fatto, ha confermato il problema al polpaccio del giovane attaccante dell'Inter.

Un grande sospiro di sollievo per il tecnico Spalletti, preoccupato dalla poossibilità che Lautaro Martinez potesse farsi male giocando in nazionale. L'Inter lo attende ora in Italia per permettergli di recuperare al meglio.

SPORTAL.IT | 05-09-2018 09:50