L'opinionista Rai agli scorsi Mondiali in Qatar era presenza per le partite dell'Albiceleste ma per ora non è stato utilizzato mai con i sudamericani

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ricordate i Mondiali di Qatar2022? Ricordate cosa succedeva durante le partite di quell’Argentina che poi si sarebbe laureata campione del mondo? Lo show nello show erano le telecronache di Lele Adani, da sempre tifosi dell’Albiceleste e fan sfegatato di Messi. Adani accompagnò il cammino trionfale di Leo e soci fino alla fine ma quest’anno i suoi eroi li sta vedendo…solo in tv. Pur essendo tra gli inviati della Rai ai Mondiali Adani – che fa coppia con Alberto Rimedio – non ha ancora commentato le gare dell’Argentina ed è stata la seconda voce solo per Brasile-Marocco e Germania-Costa d’Avorio.

Le iperboli di Adani

Indimenticabili, nel bene e nel male, i suoi slogan durante le gare dei sudamericani 4 anni fa. Da “Eccolo qui, mille e uno mas, trasforma l’acqua in vino”, ad “Aprite il cuore e ringraziate! Messi elargisce amore”, da “ridisegna i confini del suo destino” a “dribbla pure i cammelli del deserto”, da “Messi che “genera lo spazio, lo inventa” grazie alla “dinamica dell’impensato” a “Messi è il miglior numero 10, il miglior 9, il miglior 8, perché dovremmo contenerci?”. Una serie infinita di iperboli ed elogi che per ora l’ex difensore può regalare solo sui social e non sulla Rai.

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I post social di Adani

Così le reazioni a caldo alla partita di Messi, che con l’Austria prima ha sbagliato un rigore e poi ha sbloccato la gara con un grandissimo gol. Adani sul suo profilo Instagram ha commentato passo passo la sua giornata. Prima un reportage con foto e video sulle cascate del Niagara dove è andato in visita, poi il commosso ricordo del 22 giugno dell’86 (compleanno del calcio, grazie Diego) con il gol del secolo, “il vero eletto, inviato del nostro calcio” ed infine un brevissimo reel con la tv accesa sulla partita e la sua espressione sardonica, con un mezzo sorriso, mentre dice: “Eravate già pronti? Eravate già pronti?”, ipotizzando le critiche a Messi per il penalty fallito.

La reazione dei tifosi, bocciato Stramaccioni

Tante reazioni anche sul web: Davvero inspiegabile la scelta della RaiSport di non far commentare Argentina-Austria a Lele Adani. Il suo commento al gol di Messi avrebbe fatto il giro del mondo. Bizzotto a fare la Germania e Adani l’Argentina. Semplice. Masochismo aziendale” e poi: “Rispettosamente chiedo: perché non mettere Stramaccioni a commentare il suo Iran e Lele Adani con la sua Argentina? Rai, perché?!?”. ma anche: “Spero che sei ironico. Lele Adani è uno di quei motivi per cui non dovremmo pagare il canone”, oppure: “In fondo la felicità è fatta di piccole cose, tipo sentire che il commento ‘tecnico’ NON è fatto da Adani. Solo pensare di non dover sentire i suoi MADRE DE DIOS ti dà serenità e secondo me pure Bizzotto non ne poteva più, por’omo”.

C’è chi critica: “Gran commento tecnico di Stramaccioni per cui ogni intervento dei giocatori dell’Austria è da giallo, mentre non ha chiamato una volta un cartellino per quelli dell’Argentina” e anche: “Siamo un paese calcisticamente finito quando senti i telecronisti italiani che vedono cartellini ad ogni scontro in campo” e ancora: “Stramaccioni non ha capito che sta commentando la partita sulla Rai, sembra Inter Channel. A momenti scende in campo a distribuire cartellini gialli agli austriaci” e infine: “che goduria quando bizzotto pronuncia i nomi austriaci alla perfezione”