Argentina, polemica per i biglietti per il Messi day spariti in 90', tifosi furibondi. Scaloni ha scelto il nuovo capitano al posto di Leo

Dopo solo un'ora e mezza, la durata di una partita di calcio, già tutto esaurito nella vendita on line dei tagliandi per l'ultimo tango della Pulce con l'Albiceleste

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

C’era grandissima attesa per la messa in vendita on line dei biglietti per l’amichevole Argentina-Benin del 6 ottobre, che segnerà l’addio di Messi alla nazionale ma per tantissimi tifosi si è rivelata una beffa. “Tutto esaurito “. Il banner rosso con scritte bianche sul volantino sulla homepage del sito ufficiale di vendita dei tagliandi è apparso appena un’ora e mezza dopo l’apertura delle vendite. Il sistema online è andato in crash a causa dell’afflusso di migliaia di persone che volevano essere presenti allo Stadio Monumental. Non si conosce il numero di biglietti venduti sugli 85.000 posti disponibili , ma, come al solito, l’indignazione per la procedura è emersa rapidamente sui social media.

Disponibili solo i biglietti per Bolivia e Burkina Faso

I prezzi (alti) erano identici a quelli della partita contro il Burkina Faso: biglietto d’ingresso generale 90.000 pesos; biglietto d’ingresso generale per bambini (dai 3 ai 10 anni) 29.000 ; tribuna superiore Sívori e Centenario 180.000; tribuna intermedia Sívori e Centenario 320.000; tribuna superiore San Martín e Belgrano 320.000 ; tribuna inferiore San Martín e Belgrano 450.000 ; tribuna intermedia San Martín e Belgrano 480.000. Sono ancora disponibili i biglietti per le partite contro la Bolivia (30 settembre a Córdoba) e il Burkina Faso (3 ottobre al Monumental).

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Nonostante la Federazione calcistica argentina (AFA) avesse posticipato l’apertura della vendita online dei biglietti, diverse agenzie di viaggio offrivano già biglietti con la possibilità di assistere all’ultima partita di Messi con la nazionale . I biglietti venivano venduti a prezzi astronomici , con gruppi di tifosi che pianificavano viaggi da tutto il paese e dall’estero. Lo stesso accadeva sui comuni siti di rivendita come Reventick.com , dove i prezzi erano fino a cinque volte superiori al valore originale .

Mentre i tifosi argentini si preparano all’addio ufficiale di Lionel Messi alla nazionale, lo staff tecnico di Lionel Scaloni sta già pensando a un futuro senza la stella argentina . Pertanto, in vista delle amichevoli contro Bolivia, Burkina Faso e Benin, il commissario tecnico dell’Albiceleste ha confermato che Cristian Romero erediterà la fascia di capitano quando Messi si ritirerà .

Cuti sarà il nuovo capitano dell’Argentina

“Il capitano sarà Cuti. È già stato il terzo capitano dopo Leo e Otamendi . C’è Emiliano Martínez, che può indossare la fascia. Anche Rodrigo De Paul, che non giocherà in queste due partite, può indossarla. Anche Lautaro Martínez può indossarla. Cuti è la persona giusta “. Finora, il giocatore dell’Atlético Madrid ha indossato la fascia di capitano dell’Argentina in tre partite . La prima volta che ha indossato la fascia è stata contro il Cile nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2025, in una vittoria per 1-0. Ha poi indossato nuovamente la fascia in un’amichevole contro il Venezuela nell’ottobre dello stesso anno e nella vittoria per 2-1 contro la Mauritania , prima dei Mondiali del 2026.

Scaloni ha convinto Messi

Interrogato sull’addio di Messi, il ct non ha nascosto la sua gioia nel vederlo chiudere la sua esperienza in Argentina sul suo campo di casa, circondato dagli applausi dei suoi tifosi: ” Penso che un giocatore come lui se lo meriti. Personalmente ho fatto la mia parte. Volevo essere presente al suo addio e, dato che non so se potrò esserci in futuro, abbiamo lavorato tutti duramente affinché potesse essere presente a questa partita . Sapevamo tutto quello che stava passando e, nonostante ciò, ha dimostrato la voglia e lo sforzo di venire a salutare la sua gente, le persone che lo amano così tanto. Se si deve fare un tributo, bisogna farlo ora perché, anche se non smetterà mai di giocare, la magia potrebbe non essere più la stessa dopo un po’, e ora è il momento per lui di sentire quell’amore “.