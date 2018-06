Argentina, Sampaoli si prende tutte le colpe

Dopo il durissimo ko contro la Croazia, l’Argentina rischia l’eliminazione dal Mondiale già al primo turno.

Al termine della gara il commissario tecnico dell’Albiceleste Sampaoli si prende tutte le colpe: “Sono io a prendere le decisioni e quindi mi reputo io stesso il responsabile di questa sconfitta – le sue parole in conferenza stampa -. Sono molto addolorato, avevamo grandi ambizioni per questa sfida. Sicuramente non è andata come pensavamo. L’errore di Caballero? A livello emozionale ci siamo abbattuti, poi abbiamo cercato di rimettere a posto le cose ma non ci siamo riusciti. Ora bisogna aspettare e sfruttare le poche possibilità che ci restano”.

Intanto i tifosi argentini sono infuriati con Sampaoli: alcuni hanno addirittura tirato bottigliette dagli spalti dello stadio per cercare di colpire il tecnico.

