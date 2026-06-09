Argentina, Scaloni al veleno: Mai detto quelle cose su Messi. Scoppia prima polemica al Mondiale

Il ct dell'albiceleste accusa i media di aver stravolto le sue parole e di non aver confessato che la squadra la fa Messi. Stanotte test con l'Islanda

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Scoppia la prima polemica al Mondiale. Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni, alle prese già con il forfait di Leonardo Balerdi (e le speculazioni sul suo sostituto) e con la situazione degli altri infortunati, alla vigilia dell’ultimo test con l’Islanda ha dovuto far fronte a un tema inatteso: “Il caso Messi “ .

Scaloni fa chiarezza sul caso Messi

Scaloni è furioso per come sono state riportate alcune sue parole e ci tiene subito a chiarire: “L’altro giorno mi hanno chiesto di lui, della sua presenza ai Mondiali, e hanno travisato la mia risposta sui media stranieri. In particolare su una testata”. Nell’intervista rilasciata al centro sportivo di Ezeiza ad Olè a Scaloni era stato chiesto: “Hai parlato molto del fatto che a Leo non piace uscire dal campo… In un Mondiale con più partite, c’è l’idea che dovrà dosare le energie come sta facendo con l’Inter Miami in MLS?”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole esatte dell’allenatore sono state: “Ogni decisione che abbiamo preso, l’abbiamo discussa con lui. È inutile che io dica qui che sono io a decidere: nel suo caso, e penso che se lo meriti, parlo sempre con lui e gli chiedo come sta, e vediamo se riusciamo a trovare un accordo. Penso che debba essere così, perché, ripeto, anche quando è in campo con molte difficoltà, ci ha dato tantissimo. Quindi a volte è anche meglio che sia in difficoltà per tutto quello che genera”. Questa dichiarazione è stata interpretata come “Non sono io a comandare, è Messi”. Apriti cielo.

“Da parte mia – continua Scaloni – non mi interessa cosa pensa la gente. Ma per il suo bene, è inaccettabile. Poi hanno chiesto al commissario tecnico portoghese se avesse fatto lo stesso con Ronaldo. E il commissario tecnico portoghese, non sapendo da dove provenisse la domanda, ha risposto: ‘No, lavoriamo diversamente’. Lui lavora come me certamente con Ronaldo, e poi mette insieme la squadra, come è logico, è l’allenatore che la mette insieme. Se potessero ritirare quell’articolo, sarebbe un enorme favore per me. Soprattutto per Leo, un enorme favore. In tutti questi anni che sono stato qui, non ho mai detto una parola sulla squadra. Con lui, tutto è lecito. Sempre. Lo ripeto: non farò nulla che lui non voglia. E non ho problemi a dirlo. Da lì, decido io come fa giocare la squadra. Mi ha dato fastidio che abbiano travisato l’informazione”.

Il ct alle prese con tanti infortunati

Dopo aver saltato l’amichevole precedente con l’Honduras, stavolta Messi ci sarà anche se part-time: “Messi giocherà, non so quanti minuti, devo ancora parlargli. L’idea è di evitare rischi, ma in linea di principio avrà un po’ di spazio in campo”. Riguardo al recupero di Molina, Montiel e Paz il ct spiega: “In linea di principio, tutti e tre sono disponibili per domani. Sulla fascia destra ora abbiamo molte opzioni e possiamo prendere le decisioni migliori. Julián Alvarez sta bene; dobbiamo solo aspettare che recuperi completamente. È un problema di poco conto. Penso che Julián e Lautaro possano giocare insieme, ma secondo me non hanno giocato molto. Parlo sempre di equilibrio. Nel calcio di oggi non è facile giocare con tre o quattro attaccanti. Non è semplice. Mi piacerebbe vederli giocare entrambi, ma la squadra viene prima di tutto. Per quanto riguarda Leandro Paredes, si riunirà al gruppo tra qualche giorno; si tratta di un problema muscolare, un po’ più serio.

Entro la fine della settimana, saremo tutti allo stesso livello. Chi sostituirà Balerdi nella lista dei 26? Avrò un quadro più chiaro del sostituto di Balerdi domani. L’obiettivo è di avere il sostituto entro mercoledì; siamo coperti nel suo ruolo. Valuteremo anche altre posizioni; vedremo dove possiamo trovare qualcuno. Il portiere? Da quello che ho capito, Dibu Martínez si sottoporrà a un intervento di rimozione di una parte dell’osso dal dito questo venerdì. La formazione o meno di un callo è fondamentale. L’obiettivo è che stia bene in questi ultimi quattro giorni; dobbiamo spronarlo a dare il massimo.”

Il record di Maradona

Sabato, contro l’Honduras, quattro giocatori hanno esordito con la nazionale maggiore: Nicolás Capaldo, Santiago Beltrán, Tomás Aranda e Joaquín Freitas . E contro l’Islanda, Agustín Ovando e Simón Escobar potrebbero diventare rispettivamente il 66° e il 67° giocatore a debuttare dall’arrivo di Scaloni. Ad eccezione di Capaldo, tutti hanno meno di 21 anni e hanno già maturato esperienza nelle nazionali giovanili dell’AFA. Se dovesse scendere in campo, il terzino del Vélez diventerebbe il secondo giocatore più giovane ad indossare la maglia della nazionale maggiore, a 16 anni, 10 mesi e 23 giorni, secondo solo a Diego Maradona . L’Argentina è nel girone dei Mondiali con Algeria, Austria e Giordania.