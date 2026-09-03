Argentina: Scaloni ha deciso a chi andrà la n.10 di Messi, l'Afa ha organizzato un omaggio speciale per la Pulce

Secondo Espn sarà Nico Paz a indossare la camiseta che fu del fuoriclasse di Miami, a settembre le prime amichevoli senza Leo, in campionato stop dopo 10' in ogni gara

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sono giorni di emozione intensa in Argentina: la decisione di Messi di lasciare la Nazionale – dopo 207 presenze, 125 gol, un Mondiale e due finali e tante magie nel corso di una carriera infinita – ha scosso profondamente il paese e mentre la Federazione ha deciso di riservargli un omaggio speciale ci si chiede chi indosserà la gloriosa numero 10 dell’Albiceleste che fu sua e ancor prima di Maradona. Secondo ESPN Argentina, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha già preso la sua decisione.

Scaloni darà la n.10 a Paz

“Se Scaloni rinnoverà il suo contratto come commissario tecnico della nazionale argentina, cosa che dovrebbe essere negoziata nei prossimi mesi, la maglia numero 10 verrà assegnata a Nico Paz. La decisione è già stata presa internamente ed è presa molto seriamente da tutta la struttura della federazione”, scrive Espn. Una scelta non semplice e sicuramente un’investitura importante e onerosa per il talento del Como. Si pensava potesse andare a Lautaro, che la indossa nell’Inter, ma il ct ha deciso di puntare su un altro fantasista dai colpi di genio. Nico Paz, 21 anni, ha collezionato solo 11 presenze con la nazionale maggiore argentina, ma è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio sudamericano.

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Le amichevoli dell’Argentina

Con la 10 sulle spalle lo si potrà vedere presto. La nazionale disputerà le sue amichevoli in Argentina durante il mese di settembre: ci saranno due o tre partite in diverse province durante la finestra internazionale che va dal 21 settembre al 6 ottobre. Sono in corso trattative avanzate per ospitare il torneo nella Città Autonoma di Buenos Aires, a Córdoba e a Rosario, il paese natale di Messi. Finora non ci sono state nemmeno indicazioni concrete sui potenziali avversari della squadra di Lionel Scaloni. Intanto si attende una decisione in merito all’applicazione delle sanzioni imposte dalla FIFA , a seguito degli incidenti verificatisi durante la finale dei Mondiali, ovvero se devono essere applicate anche alle amichevoli o solo alle gare ufficiali perché, oltre alle squalifiche dei giocatori, sono previste anche restrizioni di capienza degli stadi. A un certo punto si era parlato di un tour in Cina, ma la decisione di Messi di ritirarsi dalla nazionale argentina ha fatto cadere l’ipotesi.

Il tributo a Messi

La Federazione calcistica argentina (AFA) ha annunciato intanto nel suo bollettino ufficiale che sta preparando un sentito tributo alla carriera del più grande, che verrà reso possibile durante le partite di tutte le categorie del campionato locale il prossimo fine settimana. L’iniziativa propone che nel prossimo turno di partite di tutte le categorie sportive maschili e femminili (calcio a 11, futsal e beach soccer), il gioco venga interrotto 10 minuti dopo l’inizio del primo tempo per un minuto di applausi in riconoscimento del periodo trascorso con la nazionale dalla stella originaria di Rosario. La prima dimostrazione ha avuto già luogo durante la partita di Copa Argentina tra Boca Juniors e Vélez Sarsfield, con tutti i presenti allo stadio Mario Alberto Kempes che si sono uniti per celebrare il giocatore rosantiano.

«Allo stesso modo, negli stadi dotati di schermi, prima dell’inizio delle partite dovrà essere trasmesso il video istituzionale della Federazione » , si legge nella delibera del consiglio di amministrazione della federazione calcistica argentina. Oltre all’omaggio che i giocatori renderanno in campo, ci si aspetta che il pubblico sugli spalti sostenga questa iniziativa con applausi, cori, bandiere e canti dedicati all’attaccante dell’Inter Miami.