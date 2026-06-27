Scaloni nella conferenza stampa alla vigilia di Giordania-Argentina ha annunciato la panchina per Messi: le motivazioni del ct e la probabile formazione

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Leo Messi è senza dubbio il protagonista indiscusso finora di questo Mondiale. Nonostante le tante stelle che si stanno mettendo in mostra, da Mbappé a Haaland passando per Cristiano Ronaldo, l’argentino alla sua ultima Coppa del Mondo si è presentato in forma splendida. Capocannoniere del torneo con cinque gol, tutte le reti segnate finora dall’Argentina sono arrivate solamente dai piedi della Pulce. La stella dell’Argentina vuole difendere a tutti i costi il Mondiale conquistato in Qatar quattro anni fa, e finora lo sta facendo alla grande. Ma come tutti i grandi, anche Messi ha bisogno di riposo.

Scaloni annuncia: “Contro la Giordania Messi partirà dalla panchina”

Infatti Lionel Scaloni ha deciso di lasciarlo in panchina per l’ultima partita della fase a gironi contro la Giordania. L’Albiceleste ha già conquistato l’accesso ai sedicesimi di finale ipotecando il primo posto del girone, Messi è già diventato il miglior marcatore della storia dei Mondiali, dunque il suo riposo appare comprensibile, in vista della fase a eliminazione diretta. A confermare la panchina per il giocatore dell’Inter Miami è stato lo stesso commissario tecnico dell’Argentina nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Dallas, stessa sede dove la nazionale argentina ha già vinto contro l’Austria: “Leo partirà dalla panchina. Conosco già la formazione titolare, ma non posso rivelarla qui. La decisione su chi gioca domani non è legata a chi affronteremo nella prossima partita. Preferirei che il Mondiale finisse domani e che fossimo noi i campioni. Non siamo nella posizione di scegliere o di preferire”.

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Julian Alvarez al posto di Messi, Nico Paz titolare

Le varie anticipazioni però hanno già svelato la probabile formazione titolare con la quale l’Argentina affronterà l’ultima sfida della fase a gironi del Mondiale. A sostituire Leo Messi ci sarà Julian Alvarez, al centro di mille polemiche per il calciomercato, in coppia con Lautaro Martinez: l’attaccante dell’Inter verosimilmente starà un po’ più arretrato rispetto al connazionale e giocherà di più con la squadra, mentre Julian sarà il vero riferimento offensivo. Una maglia da titolare anche per Nico Paz alle spalle delle due punte. A centrocampo si va verso il tridente formato da Paredes, Palacios e Lo Celso. Mentre in difesa ci sono ancora dei dubbi da sciogliere: ballottaggio tra Montiel e Simeone sulla destra, confermato al centro Otamendi, da capire chi ci sarà al suo fianco se Senesi o ancora Lisandro Martinez. Confermato Tagliafico sulla sinistra.

“Riserve? Chi scende in campo merita di farlo”

Alla domanda sul perché avesse deciso di giocare con le riserve, Scaloni in conferenza ha risposto così: “Chi scende in campo merita di farlo, fa parte della squadra e gran parte del merito per tutto ciò che è stato fatto va a loro, a quei ragazzi che, quando non giocano, sono i primi a scendere in campo il giorno dopo. La mia speranza, come allenatore, è che la squadra giochi allo stesso modo“. Cambiano gli interpreti e potrebbe cambiare anche lo stile di gioco della nazionale: “Se necessario, potremmo adottare uno schema di gioco leggermente diverso. La Giordania gioca con cinque difensori. Siamo aperti ad adattare le nostre tattiche se siamo sotto pressione e a essere preparati ad affrontare qualsiasi sfida ci presenti l’avversario”.