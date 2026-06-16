Argentina, Scaloni: rivincita con la stampa poi si emoziona vedendo Palermo nelle vesti di giornalista

I campioni del mondo in carica dell'Argentina si preparano all'esordio in questo Mondiale: stanotte alle 3 italiane la prima sfida contro l'Algeria

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Tutto pronto al Kansas City Stadium per l’esordio dell’Argentina in questo Mondiale. I campioni del mondo in carica affrontano l’Algeria nella loro prima sfida del girone J. Grande attesa per il ritorno in Coppa del Mondo dell’Albiceleste dopo l’incredibile vittoria del 2022 in Qatar. Le aspettative sulla squadra di Scaloni sono altissime: oltre al titolo iridato di quattro anni fa, la nazionale argentina ha vinto anche le ultime due Copa America e hanno dominato il girone unico di qualificazione. In tutto questo, si aggiunge il fatto che, verosimilmente, sarà l’ultimo Mondiale con Lionel Messi in campo. Tutti temi e non solo che Lionel Scaloni ha affrontano nella conferenza stampa alla vigilia della prima sfida di questo Mondiale.

Scaloni vede Martín Palermo e si emoziona: “È un vero amico del calcio”

La conferenza stampa del commissario tecnico dell’Argentina è iniziata come di consueto, poi si sente una voce familiare: “Ciao Leo, sono Martín Palermo di DSports. Non ti parlo come giornalista, ma come ex compagno di squadra. La mia domanda è di quel periodo in cui abbiamo condiviso grandi momenti all’Estudiantes: te lo saresti mai immaginato?”. I due hanno giocato insieme nella stagione 96/97 con la maglia dell’Estudiantes, l’ultima stagione per l’attaccante prima di andare a scrivere la storia con il Boca Juniors. La domanda della leggenda del calcio argentino ha emozionato molto Scaloni, fino alle lacrime: “Eri qui fin dall’inizio? Scusa, ma quella luce mi ostruisce la visuale e non ti ho visto. È bellissimo vederti. Sono commosso perché abbiamo vissuto insieme momenti davvero intensi”. Lui [Palermo, ndr] mi ha trattato benissimo”.

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Al momento dell’arrivo di Scaloni dal Newell’s Old Boys, Palermo era uno dei veterani dello spogliatoio, nonostante la giovane età. “Ho trascorso un periodo meraviglioso all’Estudiantes, ma prima di quel periodo fantastico, sono rimasto tre o quattro mesi senza giocare, e lui è stato uno di quelli che mi ha aperto le porte. È un vero amico del calcio. Martín, ti apprezzo davvero e ti ringrazio per essere qui. Con grande rispetto e tanto entusiasmo per un grande Mondiale. Grazie, Martín”. Una volta terminata la conferenza stampa, i due si sono abbracciati e hanno scambiato qualche parola.

“Quando vi dissi che erano avversarie ostiche rideste, ma avevo ragione io”

Prima del momento emozionante però, Scaloni si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa con la stampa. La Nazionale argentina venne criticata per aver scelto amichevoli ritenute estremamente semplici in vista del Mondiale, contro Zambia e Mauritania. Scaloni in conferenza ha detto: “Ricordate quando abbiamo giocato contro Zambia e Mauritania? Dissi che erano avversarie ostiche, e voi tutti rideste. Rideste come a dire: ‘Si ripete sempre’, e oggi la Spagna ha pareggiato con Capo Verde“. Il pareggio per 0-0 dei campioni d’Europa in carica contro gli esordienti ha lasciato senza parole in molti, e ha fatto scatenare il sorriso malizioso di Lionel Scaloni. Tornando alla delusione della Spagna: “La prima partita non rispecchia la vera natura di alcune squadre, come la Spagna, che avrebbe potuto vincere facilmente ma ha faticato. Questa è la sensazione. Sono avversarie ostiche. Voglio dire che le nazionali sono nazionali per un motivo; molte hanno giocatori naturalizzati, e questo ha alzato il livello, molto. Quindi non ci sono avversari facili, e la prima partita è ancora più difficile”. Se lo ricorda bene Scaloni che all’esordio nel Mondiale in Qatar cadde clamorosamente contro l’Arabia Saudita.

Ora però di fronte c’è l’Algeria: “È un avversario simile al Marocco: giocano in modo abbastanza simile, con grandi giocatori e un buon allenatore. La partita Brasile-Marocco ne è un buon esempio. L’Algeria ci preoccupa perché è una grande squadra. Sarà un buon test. Hanno molta forza fisica, molta fisicità…”. Ci ha tenuto anche a salutare Vladimir Petković, suo ex allenatore alla Lazio oggi alla guida della nazionale nordafricana: “Una bravissima persona”.

“Messi è in buona forma ed è fondamentale per noi, sarà in campo”

Scaloni poi ha parlato delle emozioni di un nuovo Mondiale da ct dell’Argentina: “Mi sento come il primo giorno in cui ho assunto l’incarico, non è cambiato assolutamente nulla. Equilibrio è la parola giusta, fare le cose al meglio e cercare di trovare ciò che è meglio per il nostro Paese”. L’allenatore non ha voluto svelare molto sulla formazione titolare ma ha confermato la presenza del Dibu Martinez e di Messi a disposizione: “Leo è in buona forma. È fondamentale per noi. In diverse circostanze e con diversi problemi, è sempre stato in campo, e questa volta non farà eccezione. Crediamo che tutti vogliano vederlo in campo, vederlo giocare. Questo è ciò che genera per tutti, e questo vale anche per me”.