Argentina-Svizzera, moviola: la nuova regola condanna gli elvetici, il rosso a Embolo, cosa ha fatto Lautaro, manca un rigore

La prova dell’arbitro Pinheiro al Kansas City Stadium analizzata al microscopio: il fischietto portoghese ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Tre ammoniti, un espulso, un rigore negato e un rosso estratto dopo l’intervento del Var: luci e ombre nella prova dell’arbitro portoghese Joao Pinheiro nella gara dei quarti dei Mondiali vinta ai supplementari per 3-1 dall’Argentina in 11 contro 10. Vediamo cosa è successo al Kansas City Stadium.

Argentina-Svizzera, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 10′ il gol dell’Argentina. Sul calcio d’angolo battuto da Messi dalla sinistra, McAllister anticipa tutti sul primo palo e segna. Polemiche al 32′. Errore difensivo dell’Argentina palla che va ad Embolo che prende posizione in area sfruttando l’errore di Lisandro Martinez e si ritrova solo davanti al Dibu Martinez. Il portiere argentino esce a valanga e respinge il pallone, travolgendo però l’avversario in uscita. La panchina di Yakin chiede il calcio di rigore, l’arbitro fa segno di proseguire e il Var tace. Primo giallo – e sarà poi pesantissimo – al 44′: è per Embolo che colpisce in netto ritardo all’altezza del ginocchio Paredes, che aveva già ceduto il pallone.

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Il pasticcio di Embolo

Regolare al 67′ il gol del pari di Ndoye. Al 71′ contrasto tra Embolo e Paredes, il direttore di gara ammonisce l’ex Roma provocando le furiose proteste dell’Argentina, con Messi in testa. La decisione viene poi ribaltata dal Var, che interviene per punire la simulazione, chiaramente mostrata dalle immagini, consegnando a Embolo il secondo giallo e il conseguente cartellino rosso. Prima le vibranti proteste di tutti i giocatori della Svizzera – che forse ignoravano la nuova regola che consente al Var di intervenire anche in caso di giallo – poi le lacrime di Embolo, consolato dai compagni prima di lasciare il campo. Al 90′ si è sull’1-1 e si va ai supplementari.

Cosa ha fatto Lautaro

Al 97′ ammonitoThiago Almada per un fallo tattico su Freuler. Un minuto dopo giallo anche per il neo-entrato Lautaro che colpisce in scivolata il compagno di squadra all’Inter Akanji. Al 112′ regolare il gran gol di Julian Alvarez. Al 114′ ammonito anche José Manuel López. Regolare al 120′ il gol del 2-0 di Lautaro che chiude la partita. Argentina in semifinale, ritroverà l’Inghilterra 40 anni dopo Mexico ’86 e la doppietta di Maradona.

Chi è l’arbitro Pinheiro

João Pinheiro nasce a Braga nel 1988. È un arbitro molto precoce: dirige la sua prima partita nella massima divisione portoghese nel 2015, a soli 27 anni. Spesso ha fatto discutere: in un match tra Juventus e Nantes Pinheiro non concede un rigore solare alla squadra di Allegri, nemmeno dopo essere stato richiamato dal VAR. Il tocco di mano di Centonze è lampante e scomposto, ma l’arbitro fischia invece un fallo in attacco da parte di Bremer: la partita finirà 1-1. Il 36enne arbitro portoghese vanta oltre 350 gare nel calcio professionistico. La maggior parte dirette soprattutto in patria tra prima, seconda divisione portoghese e coppe nazionali. In passato ha arbitrato anche in diverse competizioni internazionali per Nazionali, ma anche per club. E’ stato il IV uomo nella finale di Monaco tra Psg e Inter, con Kovacs arbitro. Il fischietto portoghese ha 37 anni ed è arbitro internazionale dal 2016. Nella stagione 2024/25 ha arbitrato cinque gare della fase a eliminazione diretta delle competizioni UEFA per club, tra cui la semifinale di ritorno di Conference League tra Chelsea e Djurgården (1-0) e la Supercoppa vinta ai rigori dal Psg sul Tottenham lo scorso agosto a Udine.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bruno Miguel Alves de Jesus e Luciano António Gomes Maia con il canadese Fischer IV uomo, l’arbitro del match ha ammonito Thiago Almada, Lautaro, José Manuel López, espulso Embolo per doppia ammonizione.