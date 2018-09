Argentina, un fedelissimo di Messi può diventare ct

Il futuro in Nazionale di Lionel Messi è appeso a un filo. 'La Pulce' si è presa una pausa di riflessione dopo il fallimentare Mondiale di Russia, chiedendo ed ottenendo dal ct ad interim dell'Argentina Lionel Scaloni, succeduto a Jorge Sampaoli, di non includerlo nella lista dei convocati per le amichevoli contro Colombia e Guatemala.

Il ritorno nel gruppo però non è scontato, nonostante il buon rapporto con il presidente federale Tapia, ma per convincere il fuoriclasse del Barcellona del fatto che il momento dell’addio alla Seleccion non è ancora arrivato, ecco che per la sostituzione di Scaloni, prevista a dicembre, si fa il nome di Javier Mascherano, come riportato da 'Tyc Sports'.

Il centrocampista, che in estate ha lasciato il Barcellona per andare a chiudere la carriera in Cina all’Hebei Fortune, è un grande amico di Messi e sarebbe pronto a appendere le scarpe al chiodo per intraprendere subito la carriera di tecnico. Un jolly che potrebbe convincere Leo a sciogliere le riserve.

L’alternativa a Mascherano risponde a sorpresa al nome di Gerardo Martino, già ct dell’Argentina senza successo tra il 2014 e il 2016 e in precedenza allenatore del Barcellona. Con Mascherano e Messi in campo…



SPORTAL.IT | 02-09-2018 19:00