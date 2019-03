Argentina, Valentino Rossi chiede un Gp diverso

In Argentina Valentino Rossi ha vinto nel 2015 ed è arrivato secondo nel 2016 e nel 2017 mentre il 2018 è stato da dimenticare, anche per il contatto con Marc Marquez che poi cercò invano di andare al box Yamaha per scusarsi, venendo respinto dal fido Uccio.

Chiusa la parentesi Qatar, con la conferma della vittoria di Andrea Dovizioso, è ora di pensare alla seconda prova del campionato del mondo delle MotoGp. Il 'Dottore' ha le idee chiare. "Farò del mio meglio per lottare per il podio. Vedremo poi se siamo forti" dice, con un implicito messaggio alla Yamaha, non ancora al livello di Ducati e Honda.

"Ci auguriamo di trovare buone condizioni sulla pista perché è un aspetto sempre fondamentale. Speriamo inoltre di trovare bel tempo. Lo scorso anno la gara è stata incredibilmente complicata, si è gareggiato su una pista per metà bagnata e metà asciutta ed era molto complicato correre con le gomme da asciutto sui tratti bagnati. Speriamo che non si ripeta" aggiunge il nove volte campione del mondo.

SPORTAL.IT | 27-03-2019 15:35