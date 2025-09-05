Argentina-Venezuela 3-0: Lautaro show nella festa di Messi, l'annuncio choc della pulce

L'albiceleste vince e dà spettacolo nella gara per le qualificazioni Mondiali, l'interista a segno con un colpo di testa, doppietta del Diez

Non poteva finire meglio l’ultima danza di Lionel Messi con la maglia dell’Argentina nel suo paese al Monumental. Contro il Venezuela, per le qualificazioni mondiali, tutto è andato al suo posto come una partitura perfetta: precisione, accuratezza, eleganza. Era la sua serata, e Scaloni ha messo insieme un undici titolare che sembrava concepito come un omaggio al capitano. Soprattutto nei giocatori più giovani, quelli cresciuti guardandolo in televisione, scegliendolo sulla PlayStation, collezionando le sue figurine. Mastantuono, Almada… e Julián Álvarez, che, ispirato dal suo idolo, è diventato il grande assistman della partita, fornendo il gol che ha suggellato un’altra serata perfetta.Il 3-0 finale è stato meritato.

Argentina prima a 38 punti

Con questo successo l’Argentina è sempre più prima nel girone con 38 punti e come tutti si auguravano Lionel Messi è stato il grande protagonista della serata con una doppietta. L’altro gol è arrivato da Lautaro Martínez che ha partecipato così alla grande festa della Pulce. La gara si è sbloccata solo al 39° minuto. Paredes ha fatto un passaggio superbo a Julián. L’attaccante si è infilato dentro e ha servito Messi che ha superato Romo con un pallonetto, segnando il suo 35° gol nelle qualificazioni.

Il gol di Lautaro

Nella ripresa, la nazionale argentina ha iniziato con la stessa intensità del primo tempo. Ha sfruttato tocchi, combinazioni, velocità e doti offensive di quasi tutti i suoi giocatori. Romo ha continuato a brillare e, quando Lautaro Martínez è entrato in campo al posto di Julián Álvarez, ha trasformato la prima occasione a sua disposizione. Nicolás González si è spinto fino in fondo al campo, ha servito un cross a Lautaro Martínez, che ha insaccato di testa per il 2-0. Al 35′, la folla del Monumental è esplosa al secondo gol del capitano. De Paul ha servito Almada, che era appena dentro l’area, assist per Messi che segna il 3-0, scatenando l’entusiasmo dei tifosi.

Le parole di Messi

A fine gara Messi ha fatto chiarezza sul suo futuro: “Ho vissuto un sacco di emozioni. Ho vissuto tante cose su questo campo, belle e meno belle ma sono molto felice. Poter finire in questo modo qui è ciò che ho sempre sognato. Per molti anni ho avuto affetto a Barcellona e il mio sogno era di averlo con i miei tifosi. Data la mia età, la cosa più logica è che non arriverò al prossimo Mondiale del 2030. Sono emozionato, impaziente, prendo le cose giorno per giorno. Cerco di sentirmi bene e di essere onesto. Con me stesso. Quando mi sento bene, mi diverto. Non ho ancora preso una decisione riguardo al Mondiale. Finiremo la stagione a fine anno, faremo la preseason e… Vedrò come mi sentirò in quei sei mesi. Voglio finire bene il campionato MLS e poi prepararmi. Non sono pronto a lasciare la maglia della nazionale, ma il tempo passa…”.