L’argento olimpico di Eileen Gu non deve confonderci. La campionessa rimane la regina assoluta dei guadagni, un oro che non riguarda le gare in programma a Milano Cortina ma quanto incassa dai brand che decidono di associare i loro prodotti alla più celebre freestyler, capace di catalizzare sponsor e introiti. E ciò a prescindere dai risultati solo sportivi. Classe 2003, compirà 23 anni a settembre che festeggerà con una medaglia in tasca, vinta oggi 9 febbraio. Secondo quanto trapela dai siti statunitensi sono 23 anche i milioni di dollari che guadagna. Una cifra folle, come le acrobazie che disegna ad ogni competizione.

Chi è Eileen Gu

Eileen Gu è nata a San Francisco, ma nel 2019, dopo aver già sfondato negli Stati Uniti dove è una autentica celebrità vuole difendere i colori della Repubblica Popolare Cinese in nome delle origini della madre. In Oriente la conoscono come Gu Ailing. A testimonianza delle sue origini, parla fluentemente mandarino e ha studiato nella prestigiosa università statunitense di Stanford, dove ha completato il suo percorso accademico in anticipo grazie alla mamma e al perfezionamento della lingua in patria durante le vacanze studio in Cina.

La Cina stessa ha intuito il potenziale comunicativo di una simile protagonista e ne ha approfittato, riuscendo a tessere una trama a livello di immagine vincente soprattutto alla vigilia dei Giochi di Pechino.

Insomma, nell’era K-pop è la risposta di un simbolo conteso e spesso strumentalizzato, capace in qualche modo di riflettere un dualismo che, però, a livello geopolitico spesso è in conflitto tra identità nazionale e globalizzazione.

Sponsor da record, le cifre

Passiamo al suo impero, globalizzato e molto americano come impronta, cresciuto di pari passa alla sua fama e ai risultati raggiunti: Eileen Gu è testimonial per Louis Vuitton, Victoria’s Secret, Tiffany, Gucci, per gli orologi IWC e per Porsche. Time l’ha inserita fra le figure femminili più influenti e Vogue l’ha portata più volte in copertina.

Atleta di punta Red Bull, spesso presente alle passerelle dell’alta moda, rappresenta una vasta gamma di brand, molti dei quali cinesi, che la rendono — secondo Forbes — la quarta atleta più pagata al mondo, dietro alle tenniste Swiatek, Sabalenka e Gauff. Su Instagram, più di due milioni sono i suoi followers.

Le interviste da top

A Time, in una recente intervista ha detto: “Non credo ci siano limiti”. Una filosofia che, come si può comprendere, ha una presa filosofica imponente sul suo pubblico.

Su Wired, si legge un suo virgolettato eloquente. “È triste che alcune persone si concentrino più sulla mia nazionalità sportiva che sulle mie prestazioni”, ha dichiarato Gu poche settimane fa, sottolineando come il suo obiettivo sia sempre stato quello di promuovere lo sci freestyle. “Non penso che discutere della nazionalità abbia molto senso” e, quando le è stato chiesto se non volesse chiudere definitivamente la questione mostrando un passaporto cinese, ha risposto senza esitazioni: “Non ne sento il bisogno”.