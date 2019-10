Argo Team vince lo scudetto dei trattori

Con un incredible en plein di sei vittorie su sei, Argo Team, squadra ufficiale di Argo Tractors, si è laureato campione italiano di Tractor Pulling 2019 nella categoria Pro Stock.

Il titolo è stato addirittura conquistato matematicamente con un turno di anticipo nel quinto e penultimo appuntamento a Jolanda di Savoia in provincia di Ferrara. E’ stata una cavalcata trionfale per il Landini, soprannominato il “celeste di Fabbrico”, trattore che, dopo opportune modifiche da gara, ora dispone di oltre 1.700 cavalli. Il campionato 2019, promosso dall’Italian Tractor Pulling Organization, è iniziato l’8 giugno a Pezzolo di Russi (Ra), proseguendo quindi il 6 luglio a Cervarese Santa Croce (Pd), il 20 luglio a Collegno (To), il 3 agosto a Trecasali (Pr), il 24 agosto a Jolanda di Savoia e la finale il 13 ottobre a Pietramurata di Dro (Tn). In ogni round sono stati coinvolti anche i concessionari di zona. Nella classifica finale Argo Team chiude a punteggio pieno, con 180 punti, distanziando il primo degli inseguitori, Stars&Stripes, di 47 lunghezze.

“E’ stata una stagione fantastica – commenta Franco Paterlini, manager dell’Argo Team – il trattore Landini ha dato prova di non aver rivali: nelle prime 5 gare del campionato siamo stati gli unici a superare le fasi di qualificazione in ognuna delle 5 tappe, gli unici ad accedere alle finali, dimostrando di aver potenza e preparazione, nonostante i campi di gara veramente ostici”.

Per Argo Team si tratta del 14esimo titolo italiano vinto dal 2004 ad oggi, a dimostrazione della competitività e della forza del Celeste di Fabbrico. Nel 2015 Argo Team non ha partecipato al campionato ma ha preso parte ad una gara unica di Coppa Italia, rimediando una vittoria.

SPORTAL.IT | 29-10-2019 12:58