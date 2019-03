Arianna Fontana vola su Piazza San Marco per una causa precisa

Arianna Fontana, stavolta, non vince in velocità contrariamente a quanto ci ha abituati. La campionessa di short track si gode, con coraggio e un pizzico di spregiudicatezza, il volo dell’aquila del Carnevale di Venezia, appuntamento che alle 11 di domenica segna l’evento più atteso dell’inverno veneziano. Assente Fedez, che ha dato forfait.

“Ringrazio per il calore che mi avete trasmesso – ha detto la Fontana, mascherata da dama del Settecento -. È un onore per me essere qui, in veste di Aquila per il Carnevale e continuare a dare il mio supporto per la candidatura di Milano-Cortina 2026. Sono felice di trovare un grande sostegno dalla città di Venezia per questa candidatura, sperando di riuscire a vincerla. Sarebbe la prima volta che l’Olimpiade si porta in una vasta area italiana, con conseguente beneficio, anche di tipo economico, per tutto il territorio”, le parole di Arianna.

Domenica scorsa a lanciarsi sono state Erika Chia e Micol Rossi, l’Angelo del Carnevale e l’Angelo guerriero: un contributo profondo a conferire un significato ulteriore a questa edizione. Arianna Fontana, a onor di cronaca, ha indossato un abito creato appositamente per lei dall’Atelier Pietro Longhi. Le acconciature e il trucco dell’Aquila sono a cura di Monika e Umberto con Sabrina Vitturi e Francesca Chiozzotto. Prima di lei, si sono prestate Giusy Versace (2015), Carolina Kostner (2014), Francesca Piccinini (2013) e Fabrizia d‘Ottavio (2012).

VIRGILIO SPORT | 04-03-2019 11:32