Arianna Fontana e un futuro ancora da scrivere: "Io alle Olimpiadi 2030? La voglia ci sarebbe, però..."

Presente a Sondrio per il via del Giro di Svizzera, Fontana ha spiegato di non aver deciso cosa fare in futuro, tenendo aperta la porta per i prossimi Giochi

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La regina del ghiaccio ha preso tempo. Dopotutto, a 36 anni, Arianna Fontana ha tutto il diritto di decidere cosa e come fare. Ad esempio se decidere di chiudere qui una carriera comunque irripetibile (e inimitabile) o se provare a spingersi ancora oltre, perché una pattinatrice che a 40 anni battaglia sul ghiaccio in una olimpiade è qualcosa di talmente raro che quasi si fa fatica anche solo a pensare. Ma Arianna è abituata a sorprendere, e potrebbe decidere per davvero di dare seguito agli inviti di chi la vorrebbe vedere ancora protagonista in una rassegna a cinque cerchi. Tanto da aver ammesso candidamente di averci pensato, ma di non aver preso ancora una decisione su quel che vorrà fare “da grande”.

Arianna non ha ancora smesso di pensare “a cinque cerchi”

Adesso è il tempo del riposo, e un po’ anche dello svago. Perché dopo aver stabilito il nuovo primato di medaglie in ambito olimpico nello sport italiano in tanti hanno bussato alla sua porta, proponendogli anche cose che con lo short track poco o nulla hanno a che fare. Un personaggio a tutto tondo, una che non le manda a dire: Fontana piace agli sponsor (e in generale agli appassionati) anche per questo, sempre pronta a difendersi anche dalle accuse (spesso strumentali) di chi l’ha tirata in ballo più per luce riflessa, che per amore di verità.

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Ma se la polemica con Pietro Sighel è ormai alle spalle, il futuro è ancora lontano e senza una risposta. “Sto pensando su quel che vorrò fare negli anni a venire, ma soprattutto sto cercando di capire se c’è una possibilità per proseguire l’attività a livello professionistico. Diciamo che da un lato la voglia ci sarebbe anche, ma la voglia da sola non basta.

Non sto ringiovanendo, non posso quindi aspettarmi che sia tutto come in passato: gli anni si sentono sulle spalle e sulle gambe e preparare un’olimpiade comporta un tempo di 4 anni di preparazione, non di una o due stagioni. Se ci sarà un’opportunità praticabile ne terrò debitamente conto, ma dovrebbe presentarsi e non sarà comunque una cosa né semplice, né scontata”.

Le scelte arriveranno presto: “Ma punterei solo ai Giochi…”

Fontana, 14 medaglie olimpiche conquistate in 6 edizioni dei giochi (3 ori, 6 argenti e 5 bronzi), ha parlato a margine del via della tappa inaugurale del Giro di Svizzera, disputata nella “sua” Sondrio. E ha ribadito che assieme al marito Anthony Lobello sta cercando di capire cosa fare negli anni a venire.

“Sto tenendo aperte tutte le porte e non voglio precludermene alcuna. Ci sono opportunità per vedermi coinvolta in nuovi progetti, quindi al momento rimettermi sui pattini non è una necessità impellente. Useremo questi mesi insieme a mio marito (nonché allenatore) per capire meglio dove andare.

Fisicamente sento che potrei arrivare ai giochi del 2030 preparata per competere al meglio, ma bisognerebbe capire se le motivazioni saranno sullo stesso piano, e quindi se la testa sarà quella giusta. Una cosa è certa: punterei solo alle gare olimpiche, con Europei e mondiali che servirebbero solo per testarmi”.

Giacomel scherza con Wierer: “Si sta preparando per il 2046…”

Chissà allora se una “mano” a Fontana non potrebbe darla… Dorothea Wierer. Che in una stories postata da Tommaso Giacomel è stata tirata in ballo per un possibile rientro all’attività (e in particolar modo ai giochi olimpici) in vista dell’edizione a cinque cerchi del 2046.

Storia Instagram Tommaso Giacomel

Uno scherzo che ha subito trovato l’approvazione del popolo della rete, nonché di Doro che si è ritirata dopo le gare olimpiche nella sua Anterselva, ma che continua a essere un personaggio ricercatissimo in tutti i principali appuntamenti sportivi (e non solo). E che chissà se davvero tra 20 anni non deciderà di tornare a imbracciare il fucile e indossare gli sci ai piedi in una competizione olimpica…