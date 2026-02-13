Arianna Fontana, dopo la “vendetta” anche la dura replica alla polemica di Sighel: “Non merita la mia attenzione”

All'indomani della medaglia d'argento vinta nei 500m dello short track, Fontana ha replicato in modo duro alle affermazioni polemiche di Sighel, che già giovedì si era preso una bella batosta

l successo nella staffetta mista di short track dell’Italia alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è stato purtroppo annebbiato dalle dichiarazioni al vetriolo di Pietro Sighel nei confronti della sua compagna di squadra Arianna Fontana, che all’indomani del suo podio nella gara sui 500m che le ha permesso di agganciare Edoardo Mangiarotti come atleta azzurro con più medaglie vinte alle Olimpiadi ha replicato in maniera decisa al classe ’99 originario di Trento.

La “vendetta” indiretta di Fontana su Sighel

Prima di replicare a Sighel però Fontana aveva già avuto una sua sorta di “vendetta” nei confronti del suo compagno di squadra nella staffetta mista. Qualche ora dopo la diffusione dell’intervista a La Repubblica di Pietro, che aveva detto di non conoscerla e attribuito i meriti dell’oro alle altre ragazze per essere riuscite a “fare squadra e crescere anche senza di lei” che invece si allena all’estero, Arianna infatti conquistava una strepitosa medaglia d’argento nella gara sui 500m che le ha permesso di raggiungere Mangiarotti come atleta italiana con più medaglie vinte (13) alle Olimpiadi tra invernali ed estive. Il tutto mentre invece Sighel veniva squalificato (non senza polemiche) dalla gara dei 1000m metri maschili per aver fatto cadere il polacco Michal Niewinski dopo un contatto tra le lame dei due. Una beffa atroce per colui che occupa la posizione n°1 del ranking nella specialità.

La replica di Fontana a Sighel

Inizialmente Fontana non aveva voluto rispondere alle affermazioni di Sighel, ma questo solo perché ancora non le aveva lette, come è poi emerso dalle sue dichiarazioni rilasciate a Casa Italia a Milano dopo l’argento vinto e nelle quale ha poi risposto per le rime a Pietro: “Le polemiche di Sighel? Onestamente ieri non avevo ancora letto, oggi l’ho fatto, non meritano assolutamente la mia attenzione. Se non avessi voluto far parte della squadra non mi sarebbe interessato rimanere a Bormio ad allenarmi con loro in vista delle staffette, me ne sarei restata all’estero”.

La felicità di Fontana per l’argento nei 500m

Ovviamente però le polemiche di Sighel passano in secondo piano per Fontana, che si gode il podio nei 500m metri e l’incredibile traguardo delle 13 medaglie olimpiche conquistate in carriera: “Record di Mangiararotti agganciato? Finalmente, così ora siamo tutti tranquilli su questo record. Sono arrivata a questa Olimpiade con la voglia di trovare le finali, il mio obiettivo era quello, trovarsi in finale e dare tutto per giocarmi una medaglia. Ieri è stata una serata complicata, la tensione era tanta, ripensavo a tutte le ore passate in palestra e in piscina dopo l’infortunio, ripensando a quello riuscivo a concentrarmi e stare sul momento, mi sono detta: ‘Tutto il lavoro fatto ti ha portato qua Arianna, entra in gara e divertiti. E dai il massimo’“.