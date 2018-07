Ariedo Braida non dice no

Più che l’estate della rivoluzione, in casa Milan sembra essere quella della restaurazione. I ritorni infatti si sprecano: dopo quello di Leonardo, nei panni di direttore dell’area tecnica, sono infatti dati in arrivo a Milanello lo storico legale Leandro Cantamessa e l’ad Umberto Gandini, ma si parla anche della possibilità di conferire un ruolo a Frank Rijkaard.

Curiosamente, l’ex più in vista, Rino Gattuso, potrebbe rischiare il posto, ma si parla anche di un altro volto “vecchio-nuovo”, quello di Ariedo Braida, che potrebbe lasciare Barcellona per tornare al Milan e affiancare Leonardo sul mercato.

In questo senso le frasi pronunciate a 'Sky Sport' non chiariscono…: “Il Milan ce l'ho sempre nel cuore, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare” ha tagliato corto Braida, in rossonero tra il 1986 e il 2013, prima come direttore generale, poi come direttore sportivo, dal 2002.

SPORTAL.IT | 28-07-2018 23:55