Luciano Amadori, presidente del Consorzio della VL Pesaro, con 'Il Corriere Adriatico' ha parlato delle voci riguardanti il passaggio di Ario Costa all’Olimpia Milano.

"Se l'opportunità fosse concreta sarei felice per lui: mi fermano per strada per informarsi sulla situazione. Però mi dispiacerebbe se se ne andassero lui e Cioppi, non è semplice allestire una squadra con pochi soldi" ha tenuto a sottolineare.

SPORTAL.IT | 08-05-2019 17:21