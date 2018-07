Arma per Eusepi, ipotesi dal Triveneto

Il Vicenza ha un accordo di massima con il Pisa per Umberto Eusepi, che però almeno per ora non ha accettato il trasferimento ed è stato messo fuori rosa. Lo riferisce Trivenetogoal news.

Il Pisa è disposto a contribuire con una ricca buonuscita pur di liberarsi di Eusepi (ha un contratto onerosissimo: circa 220mila euro a stagione fino al 30 giugno 2021), sul quale c’è anche la Triestina, che potrebbe proporre uno scambio con Rachid Arma.

Tra il 2013 e 2015 il bomber marocchino ha già indossato la casacca nerazzurra realizzando reti a grappoli.

SPORTAL.IT | 27-07-2018 10:45