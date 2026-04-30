Armando Izzo e Raffaella Fico, l'amore finisce con una storia e rimuovendo le foto da Instagram

In una storia la comunicazione dell'interruzione del rapporto e la richiesta di rispetto per la propria privacy dopo le ultime indiscrezioni

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Qualche segnale di ripresa c’era stato, quando entrambi nel medesimo evento, apparivano se non insieme nello stesso luogo ma si trattava forse di un vano tentativo, addirittura accidentale, di rispondere all’esigenza di definire una relazione, un legame dopo così tanto dolore. A formalizzare ciò che suggeriva l’assenza, appurata ancora oggi, di fotografie e momenti di vita condivisi è stato lo stesso calciatore dell’Avellino, Armando Izzo, il quale ha pubblicato nelle storie la dichiarazione attesa. Con Raffaella Izzo il rapporto si è interrotto, in via definitiva. La sensazione, leggendo e scorrendo il feed di entrambi, questa è.

La storia di Armando Izzo

Izzo ha smentito quel legame riallacciato che un evento, vicino Napoli, poteva suggerire, una suggestione secondo quanto precisa il difensore che ha tenuto a ribadire di essere solo, single. Chiede anche di poter “vivere con tranquillità” la sua vita, lontano da indiscrezioni e allusioni oggi che la storia con Raffaella Fico sembra giunta a un epilogo.

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“Oggi parlo da uomo, prima ancora che da persona pubblica. Chiedo rispetto, per me, per la mia vita, per le mie scelte”, ha scritto Izzo in un messaggio pubblicato nelle sue storie, una scritta bianca su uno sfondo nero. Il calciatore ha spiegato di essere single al momento e di voler vivere la sua “condizione” con serenità e “senza pressioni, interpretazioni e intrusioni”.

La comunicazione e la rimozione delle foto

Nella sua vita, quindi, oggi non c’è un rapporto stabile, una presenza e si sta prendendo del tempo per sé: “Non tutto deve diventare argomento, non tutto deve essere giudicato. Ci sono spazi personali che vanno rispettati. Lasciatemi vivere con tranquillità. È una richiesta semplice ma importante”, si legge nella story pubblicata mercoledì 29 aprile.

Non vi si legge alcun cenno alla moglie, Titta, né ad altre figure che sarebbero state intercettate accanto al giocatore della squadra campana. Una richiesta legittima, di serenità a tutela della sua famiglia e della sua riservatezza.

La reazione di Raffaella Fico

Da parte di Raffaella Fico, non una replica oppure una sua versione in merito a quanto reso di dominio pubblico da parte dell’ex compagno. Ma i gesti, si sa, sono eloquenti più delle dichiarazioni: dal suo profilo, su IG, sono state rimosse le fotografie di coppia, frammenti di una condivisione spenta da un interruttore. Immagini di sorrisi, abbracci, baci e l’intensità di una relazione che stava per rendere entrambi, di nuovo, genitori.

L’unica traccia di una sua versione, pubblica, su quel che è rimasto di un amore e di quella sofferenza condivisa per un bambino amato, atteso e un lutto che stenta a conoscere definizioni risale a quel che disse lo scorso 12 aprile. Allora, Raffaella ospite di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, aveva riferito la fine di una storia in cui credeva.

“Se dovesse tornare, mi deve delle spiegazioni, ma mai dire mai”, aveva dichiarato in attesa di una risposta che, se giunta, l’ha indotta a cancellare il passato visibili sui social.