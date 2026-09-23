Un carosello di foto e un post per comunicare la decisione di un ritorno che implica alcune conseguene per il calciatore dell'Avellino

Nella delicata vicenda che riguarda Armando Izzo, oggi all’Avellino, e l’ex moglie Titta Angellotti si aggiunge un nuovo tassello sotto forma di post e comunicato via Instagram con il quale la moglie del calciatore rende noto che la coppia si è ricomposta. Dopo mesi di alterne comunicazioni, i due si sarebbero ritrovati e ufficializzato il loro ricongiungimento. La relazione con Raffaella Fico, dunque, si sarebbe conclusa e Izzo avrebbe deciso in accordo con la consorte di tentare di recuperare il loro rapporto.

Armando Izzo e Titta Angellotti ancora insieme

Sulla piattaforma social, Angellotti attraverso un carosello fotografico ripercorre una relazione ventennale e la decisione di tornare insieme al marito, il difensore dell’Avellino, Armando Izzo.

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“Quando ci siamo conosciuti non avevamo niente, eppure avevamo nelle nostre mani già tutto: noi due”. “Alcuni direbbero ci vuole coraggio ed è vero, ma oggi scelgo di farlo senza riserve, senza rimorsi, senza rimpianti, perché è meglio vivere d’amore. Scelgo con tutta l’anima un amore che ancora oggi, dopo 20 anni, mi stravolge, mi fa mancare l’aria e mi fa tremare il cuore. Scelgo di passare oggi e tutta la vita con te perché una vita senza di te non ha lo stesso colore”. Un modo esplicito e diretto per ribadire le indiscrezioni che, per delicatezza, non erano state ancora condivise e che rendono nota la loro volontà di ricucire un rapporto interrotto da mesi di lontananza.

L’incontro tra Izzo e Raffaella Fico

In quell’intervallo, è doveroso anche ricostruire come si fosse intrecciata una relazione tra Armando Izzo e Raffaella Fico, ex compagna di Mario Balotelli dal quale ha avuto la figlia Pia. Una storia molto intensa e importante, come ribadito dalla stessa ex gieffina e conduttrice e modella tanto che aspettavano un figlio: nel novembre del 2025 infatti aveva annunciato anche di essere incinta, spiegando nel corso di alcune interviste rilasciate come il matrimonio del calciatore fosse concluso e per ragioni indipendenti rispetto all’inizio della loro relazione.

Il dramma e il lutto per la coppia

Purtroppo, come venne poi reso di dominio pubblico da un comunicato congiunto, quando la gravidanza era già avanzata ha perso quel figlio atteso: “Si sono rotte le acque prematuramente, è stato un vero parto con cinque ore di travaglio, un dolore immenso”, ha raccontato poi a Verissimo la stessa Fico lo scorso gennaio.

Quel rapporto tra Raffaella e Izzo, descritto come totale e romantico, si era trasformato e interrotto a qualche mese di distanza dalla perdita del bambino che aspettavano. Un tempo di elaborazione del lutto segnato, anche, da alti e bassi. In una successiva intervista sempre a Verissimo la stessa attrice e modella aveva spiegato che il loro amore era in pausa.

La reazione nelle stories di Raffaella Fico

Infine, l’annuncio della moglie sulla quale si sussurravano già possibili segnali di recupero. Su Instagram, Raffaella ha pubblicato in una storia una frase che descrive lo stato delle cose probabilmente a poco dalla pubblicazione del carosello di foto: “Vorrei farmi il botox ma mi servono ancora espressioni facciali per reagire alle ca**ate della gente”, si legge a sottolineare come di certo la decisione non sia stata gradita considerato che il tempismo gioca un ruolo importante e, in questo caso, pare scaturire proprio dallo strappo con Izzo.

Indiscrezioni, rumors e smentite si sono susseguite in queste settimane a dimostrazione di quanto fosse complicata la situazione sommata alla nuova esperienza calcistica intrapresa dall’ex Monza. Forse si è giunti a un finale, che consentirà di spegnere i riflettori accesi su questa situazione privata intrecciata con il campo e comunicazione, almeno per ora.