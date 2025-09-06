Armani, Malagò: "Con sue divise rese felici gli atleti"

“Dentro c’e’ un religioso silenzio, non ho sentito un cellulare. Le persone erano molto educatamente in fila. Ognuno si ferma dieci secondi, si inginocchia, fa un pensiero e va via. Credo che veramente sia la consacrazione della grandiosita’ della persona che e’ stata”. Cosi’ Giovanni Malago’, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, gia’ presidente Coni, uscendo dalla camera ardente dello stilista Giorgio Armani. Poi, condivide un ricordo personale: “L’ultima volta che siamo usciti a cena fuori, con Leo Dell’Orco e Michele Tancredi, era entusiasta perche’ gli atleti erano contenti. Ne siamo eternamente grati”.