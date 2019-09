Armenia-Italia, le scelte finali di Mancini

Tutto pronto per Armenia-Italia, in programma, oggi, alle ore 18.00. Il Ct Mancini ha catechizzato l'intero ambiente azzurro, sottolineando come servirà la massima concentrazione per far bene in queste due gare valide per la qualificazione ad Euro 2020 (prima l'Armenia, a seguire la Finlandia). “A livello fisico saranno più avanti di noi, visto che in tanti giocano in campionati che sono già arrivati a metà. Il meglio lo esprimono davanti: quattro giocatori con caratteristiche tecniche importanti e molta velocità. In più, arrivano da un'ottima partita ad Atene: servirà una nostra grande prova, dovremo mettere le cose in chiaro subito. E faremo fatica se la giocheremo pensando che possa essere una partita semplice”, le parole dell’allenatore degli Azzurri alla vigilia del match.

Al momento, l'Italia comanda il proprio gruppo, con quattro vittorie su altrettante gare disputate. Gli Azzurri hanno segnato 13 reti, subendo una sola rete. L'Armenia del Ct Gyulbudaghyants è in corsa per il secondo posto, grazie ai sei punti conquistati ad oggi.

Il tecnico della Nazionale Mancini ha deciso di puntare sul 4-3-3 con Bonucci e Romagnoli coppia difensiva centrale. A centrocampo agiranno Verratti, Jorginho e Barella. In avanti il tridente formato da Bernardeschi, Belotti e Chiesa. Dall'altra parte, attenzione al neo romanista Mkhitaryan, sicuramente il giocatore con miglior classe del gruppo armeno.

Queste le probabili formazioni di Armenia-Italia:

ARMENIA (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambartsumyan, Ishkhanyan, Haroyan, A. Hovhannisyan; Grigoryan, Mkrtchyan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan. All. Gyulbudaghyants.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. All. Mancini.

