Armenia-Italia U.21, moviola: Koleosho da incubo sul rigore, Cisse fa tutto nel bene e nel male

La prova dell’arbitro Polychronis nel girone di Under 21 allo FFA Academy Stadium di Yerevan analizzata al microscopio, il fischietto greco ha ammonito 4 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova senza sbavature dell’arbitro Polychronis che è stato forse un po’ troppo fiscale nelle ammonizioni ma che è sempre stato vicino all’azione e non ha commesso errori importanti. Vediamo cosa è successo a Yerevan.

Armenia-Italia U.21, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 31′ il primo giallo del match: lo rimedia Pisilli per una trattenuta evidente ai danni di Andranik Hakobyan. Al 47′ ammonito Moruzzi per un fallo ai danni di Harutyunyan, Nella ripresa entra Cisse e al 56′ si accentra e lascia partire un destro a giro che si stampa all’incrocio dei pali. Al 70′ ggiallo per Davtyan per una trattenuta ai danni di Cisse.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il rigore sbagliato

Al 76′ per un mani in area di Askaryan dopo un altro numero di Cisse l’arbitro concede un rigore all’Italia ma Ghazaryan intuisce la conclusione di Koleosho e respinge, sulla ribattuta si avventa Pisilli che spara alto. Subito dopo esce un affranto Koleosho, al suo posto entra Cherubini. All’88’ ammonito Cisse per reazione nei confronti di Andranik Hakobyan. Al 95′ Cherubini sbaglia un gol già fatto da tre metri, poi arriva Cisse che si aggiusta il pallone sul sinistro e lascia partire un gran tiro che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Dopo 6′ di recupero finisce 0-1.

Chi è l’arbitro Polychronis

Classe ’94 il greco Fotios Polychronis non ha un’esperienza vastissima in campo internazionale, solo da 6 anni dirige nella massima serie della Grecia e vanta una sola presenza in Conference League. In carriera ha mostrato 376 cartellini gialli e 6 cartellini rossi in 73 partite , con una media di 5,15 cartellini gialli a partita

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 3 vittorie e azzurre e un pari con uno score di 12 gol fatti dall’Italia e uno subito.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Papadopoulou e Minoudis con Gioumatzidis IV uomo, l’arbitro del match ha ammonito Pisilli, Moruzzi, Davtyan, Cisse.