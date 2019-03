Armenteros: "Meglio essere in crisi adesso"

Il Benevento si lecca le ferite dopo tre sconfitte consecutive. L'attaccante Samuel Armenteros, intervistato da Ottogol, esprime ottimismo in vista delle prossime partite: "Ci aspettano nove partite troppo importanti per la nostra stagione. Veniamo da tre sconfitte consecutive, non è un momento facile ma è sempre meglio viverlo adesso che agli sgoccioli del campionato. Il gruppo è unito e vogliamo vincere a tutti i costi la prossima partita con l'Ascoli. Ci siamo guardati negli occhi e siamo consapevoli che possiamo fare bene: abbiamo le qualità per poter ottenere la promozione".

Lo svedese di origini cubane è tornato negli Stregoni a gennaio: "Ho trovato un gruppo totalmente diverso, per me è stato importante sin da subito cercare di capire le idee di gioco del mister. Ero reduce da due mesi e mezzo di inattività e ringrazio i medici che mi hanno fatto riprendere in poco tempo. Adesso ho i novanta minuti nelle gambe e sono pronto per scendere in campo, voglio fare la differenza".

L'appello ai tifosi: "Abbiamo bisogno di voi. Vogliamo uscire al più presto da questo momento e possiamo farlo anche con il vostro aiuto".

SPORTAL.IT | 26-03-2019 09:55