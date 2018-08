Armstrong, paura da amatore: caduta spettacolare

L’addio alla bicicletta come professionista è stato traumatico e risale al 2011, un anno prima che una mannaia senza precedenti nella storia dello sport lo cancellasse da tutti i libri. Era l’agosto 2012 quando Lance Armstrong fu di fatto spazzato via dalla storia del ciclismo. Il re del Tour de France dal 1999 al 2005 fu radiato e si vide togliere tutti i titoli conquistati, accusato di aver fatto uso di sostanze dopanti per tutto il periodo durante il quale il corridore di Austin aveva fatto da padrone sulla Grande Boucle. L’ultimo capitolo, questo extra-sportivo, risale invece all’aprile scorso, quando grazie a un patteggiamento Armstrong riuscì ad evitare di pagare una maxi multa da 100 milioni di dollari per la vicenda della sponsorizzazione della squadra per la quale Lance corse negli anni d’oro, la US Postal. “Sono molto felice, ora posso tornare alla mia vita, posso finalmente guardare avanti. Ho tantissime cose da fare, ci sono i cinque figli, mia moglie, tanti progetti eccitanti di libri e film” aveva commentato l'americano al termine del lungo iter processuale.

Evidentemente, però, il richiamo del grande amore non tramonta mai e allora ecco che l’americano è risalito in bicicletta, rischiando anche la vita. È successo durante una pedalata amatoriale lungo il Tom Blake Bike Trail, famosa pista ciclabile di Snowmass Village, in Colorado: Armstrong è caduto malamente, battendo la testa, al punto di dover ricorrere a una visita presso l’Aspen Valley Hospital, e riportando gravi ferite al volto. Neppure questo però sembra aver ammaccato lo spirito d’avventura dell’ex ciclista, che ha postato la foto del proprio volto tumefatto su Instagram, “orgoglioso” di non essersi piegato neppure questa volta. “Qualche volta sei il martello e qualche volta il chiodo, oggi il Tom Blake Trail ha cercato di mettermi ko” ha scritto Lance nel post.

