Arnaldi non è solo: i forfait di Nadal, Djokovic, Sinner, Federer e Alcaraz. Ma nessuno "fa male" come questo

Matteo Arnaldi s'è dovuto ritirare dal Roland Garros prima della semifinale contro Cobolli, ma è in "buona" compagnia: anche i grandi della storia hanno dovuto dare forfait.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Matteo Arnaldi non è il primo, e purtroppo non sarà l’ultimo. Perché la schiera degli atleti costretti a rinunciare a scendere in campo prima di una partita (nel suo caso, peraltro, la più importante mai raggiunta in carriera) è lunga e continuerà a trovare numerosi esempi negli anni a venire. Ma il virus che ha costretto il ligure a rinunciare al derby di semifinale contro Cobolli, motivato da febbre e vomito che l’hanno falcidiato nel corso delle ultime 24 ore, è soltanto uno dei modi più subdoli per impedire a uno sportivo di giocarsi le proprie chance. Per Arnaldi, questa rischia di essere quanto mai rimpianta: una semifinale slam non si gioca tutti i giorni, e la botta psicologica potrebbe riverberare i suoi effetti chissà quanto a lungo.

Nadal rinunciò alla semifinale di Wimbledon del 2022 con Kyrgios

Arnaldi, come detto, è in buona compagnia in questa scomoda categoria di giocatori costretti alla resa prima ancora di scendere in campo. Nel tennis succede abbastanza di frequente, spesso anche a livello slam. Ad esempio 4 anni fa Rafael Nadal rinunciò a scendere in campo nella semifinale di Wimbledon contro Nick Kyrgios, lamentando uno strappo addominale in coda a una prima parte di stagione (quella 2022) che definire fenomenale è riduttivo (36 vittorie e sole 3 sconfitte nelle 39 partite che precedettero quella del forfait, annunciato a 24 ore dalla semifinale in una conferenza stampa).

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Fu quella la settima gara alla quale Nadal rinunciò prima di scendere in campo in tutta la carriera: nel 2016 una di queste fu proprio a Parigi, avversario il connazionale Granollers (che oggi ha beneficiato dell’infortunio di Bolelli per avanzare in finale con Zeballos nel torneo di doppio), quando rinunciò su consiglio dei medici per evitare di sollecitare troppo un tendine ballerino (era il terzo turno).

Nel 2019, a Indian Wells, fu invece il ginocchio a consigliare a Rafa di non giocare la semifinale contro Roger Federer, in quello che sarebbe dovuto essere il terzultimo atto della saga tra i due campioni (40 le sfide incrociate totali).

Djokovic “quasi” indistruttibile, ma a Parigi nel 2024 si fermò

Due anni fa prima dei quarti di finale di Parigi anche Novak Djokovic preferì fermarsi: il menisco del ginocchio destro s’era lacerato nel corso del match degli ottavi di finale contro Cerundolo e il serbo preferì non peggiorare le cose, evitando di giocare contro Casper Ruud.

Non fu una rinuncia a cuor leggero: in virtù di quel forfait, Sinner divenne numero uno del mondo per la prima volta in carriera, che dopotutto era anche la prima volta per un tennista italiano.

Anche Roger Federer nella sua ultima annata nel circuito (2021) arrivò a prendere una decisione campale: decise infatti di ritirarsi prima dell’ottavo di finale del Roland Garros contro Berrettini, che avanzò ai quarti senza giocare, poiché lo svizzero preferì fermarsi per non accumulare troppa fatica dopo tre successi rinfrancanti sulla via che l’avrebbe portato a disputare l’ultimo Wimbledon della carriera (perderà ai quarti con Hurkacz e quella sarà l’ultima volta che gli appassionati poterono vederlo su un campo da tennis con una racchetta in mano).

Sinner ha già 5 forfait in carriera, Alcaraz solo uno (recentissimo)

In fatto di forfait precedenti alle partite, Sinner a poco meno di 25 anni è a quota 5, tutti compresi nel biennio 2022-2024: due volte avvennero prima di un quarto di finale, quello del 2023 a Barcellona contro Musetti e quello del 2024 a Madrid contro Auger-Aliassime (in quest’ultimo caso fu a causa del problema all’anca che gli impedì poi di giocare a Roma).

Anche se l’ultimo precedente rispetto a quello odierno di Arnaldi riguarda proprio Carlos Alcaraz, il grande rivale nella corsa al trono del ranking ATP di Sinner: a Barcellona un mese e mezzo fa lo spagnolo si fermò prima del match degli ottavi di finale contro Machac, lamentando il problema al polso destro che già l’aveva condizionato nel match inaugurale del torneo contro Virtanen, e che è la ragione per la quale ancora adesso è costretto ai box (salterà anche Wimbledon, ma per qualcuno è a rischio pure la stagione estiva sul cemento che culminerà ad agosto con gli US Open).

Nel caso del murciano, è la prima rinuncia in tutta la carriera. Ma è nulla rispetto a quella patita oggi da Arnaldi, che chissà se riuscirà mai più a saltare sul treno. Un po’ come fece Matteo Berrettini in maniera un po’ diversa nell’estate del 2022, costretto a rinunciare a scendere in campo a Wimbledon per via di un tampone positivo al Covid effettuato dopo il trionfo al Queen’s. Quell’anno forse “The Hammer” sarebbe stato ingiocabile anche per Djokovic, ma il dubbio continuerà a volare sulle nostre teste per l’eternità.