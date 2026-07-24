Firma sul contratto per il giovane difensore e centrocampista, cresciuto sotto la guida di Tommaso Rocchi e protagonista della promozione in Primavera 3.

Il sorriso emozionato che lascia trasparire felicità, lo sguardo compiaciuto della mamma Aida Yespica, sempre presente al suo fianco: così Aron Ferrari si è mostrato all’obiettivo dell’addetto stampa del Guidonia Montecelio, il club della cittadina a due passi da Roma che milita in Serie C e con cui ha siglato il rinnovo di contratto. Missione compiuta per il 17enne figlio della showgirl venezuelana e di Matteo Ferrari: dopo aver fatto parte della rosa che lo scorso anno ha conquistato una storica promozione dalla Primavera 4 alla Primavera 3, farà parte anche quest’anno della squadra guidata da Tommaso Rocchi. E magari troverà spazio anche per qualche comparsata in prima squadra, guidata da un altro ex Lazio: Giovanni Lopez.

La passione per il calcio ereditata da papà Matteo

Nato il 27 novembre 2008, Aron Ferrari è il frutto della relazione tra papà Matteo e mamma Aida. I due sono stati insieme per due anni e mezzo, poi le loro strade si sono separate. Ferrari senior, che è cresciuto nel settore giovanile della Spal, ha militato – tra le altre – nell’Inter, nel Lecce, nel Bari e nel Parma. Quando ha conosciuto Aida Yespica giocava da difensore nella Roma, quando è nato Aron invece era passato al Genoa. Ha poi militato anche nel Besiktas, in Turchia, e nel Montreal Impact, in Canada, dove ha chiuso la carriera. Vanta anche 11 presenze nella Nazionale italiana maggiore. Con l’Under 21 ha conquistato l’oro europeo nel 2000 (con Andrea Pirlo) e il bronzo olimpico nel 2004.

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Mamma Aida Yespica accanto ad Aron per la firma

Da papà Matteo, Aron ha ereditato la passione per il calcio. Il ruolo? Difensore come il padre, ma anche centrocampista. Gli addetti ai lavori lo descrivono come un calciatore duttile, capace di incidere tanto in fase di possesso che in fase difensiva. Fino a qualche anno fa Aron viveva col papà negli Stati Uniti, solo da qualche tempo si è trasferito in Italia con la mamma. Proprio Aida Yespica qualche tempo fa ha raccontato di aver sofferto molto per aver dovuto vivere dieci anni lontano da lui. Ai tempi del Covid le era difficile perfino vederlo. Adesso è acqua passata, per fortuna. E Aida non si separa più un solo istante dal suo figlio calciatore.

Ufficio stampa Guidonia Montecelio FC

Aron Ferrari, il Guidonia Montecelio e l’idolo Van Dijk

“Il mio stile di gioco mi porta a intervenire in tutti i modi, anche in scivolata” ha spiegato Aron Ferrari al sito del Guidonia Montecelio. “Intercettare e fermare l’azione degli avversari appartiene al mio modo di interpretare le partite così come giocare con calma una volta riconquistato il pallone. Sento di dover ancora migliorare nella corsa, nella velocità, nell’aggressività e nelle scelte in mezzo al campo. Al Guidonia Montecelio 1937 Fc mi sono trovato subito benissimo, sia con il mister Tommaso Rocchi che con la squadra, e ho ricordi bellissimi come la vittoria del titolo della Primavera 4 e soprattutto questa firma. Spero di crescere molto quest’anno, in ogni allenamento dove cerco di migliorare anche attraverso gli occhi. Il mio idolo calcistico? Mio padre Matteo Ferrari e Virgil Van Dijk che lo ricorda molto”.