Arrestata la stella UFC McGregor

Conor McGregor è stato arrestato a Miami. Il campione UFC ha aggredito un fan che cercava di scattare una foto (il 30enne nordirlandese, di ritorno da una serata in un noto night club, ha distrutto lo smarthprone del fan).

L'atleta UFC è uscito dal fermo della polizia, pagando una cauzione pari a 12.500 dollari. Rabin, l'avvocato di McGregor, ha dichiarato che il suo assistito ha "pienamente collaborato con le forze dell'ordine". Non è la prima volta che McGregor si caccia nei guai. Nel 2018, a New York, era stato arrestato per aver assalito un autobus durante una rissa.

SPORTAL.IT | 12-03-2019 07:20