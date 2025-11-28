Arrestato Adrian Sutil: di cosa è accusato l'ex F1 nel mirino di una "operazione internazionale"

Guai seri per Adrian Sutil, arrestato nell'ambito di un'operazione internazionale e condotto in carcere. Ecco per cosa è accusato l'ex pilota di F1, non nuovo a traversie giudiziarie

Gli appassionati di lungo corso della F1, non il popolo dei social che ha iniziato a seguire questo sport grazie a Drive To Survive, ricorderanno sicuramente Adrian Sutil. Che, per la verità e non ce ne voglia, è rimasto impresso poco per le sue imprese in pista, quanto invece per qualche traversia extra circuito che lo ha interessato. Cose che appartengono al passato, ma oggi il nome del tedesco torna di attualità per fatti piuttosto sconvolgenti che non riguardano affatto lo sport.

Adrian Sutil arrestato: cosa sappiamo al momento

La notizia l’ha data in queste ore la Bild: l’ex pilota è stato a quanto pare arrestato nell’ambito di una operazione internazionale, così viene riportato. Le accuse riguardano una presunta frode e appropriazione indebita. Una questione quindi molto scottante e delicata, per la quale al momento trapelano pochi dettagli.

La versione latinoamericana di Motorsport.com ne fornisce però qualcuno: Sutil è stato arrestato giovedì mattina nella cittadina tedesca di Sindelfingen, a circa 15 chilometri da Stoccarda. L’operazione internazionale è stata portata avanti anche nella vicina Monaco e in Svizzera. Il 42enne al momento è in custodia cautelare in un istituto penitenziario del Baden-Württemberg.

Da parte dell’ex pilota, ma soprattutto dal suo avvocato, non sono giunti commenti in merito per il momento. Inoltre le autorità tedesche hanno per ora deciso di non rivelare altri dettagli su questa operazione. Evidentemente si tratta di una indagine molto delicata, ma secondo Motorsport.com si vocifera che la questione presunta criminosa ruoti attorno al commercio di auto di lusso. L’accusa precisa che è stata mossa a Sutil, per la cronaca e per essere precisi, è di una presunta “frode grave organizzata e appropriazione indebita in associazione”.

La carriera di Sutil in F1

Il tedesco ha chiuso la sua carriera in F1 dopo la stagione 2015. Serie dove aveva debuttato nel 2007, dopo aver conquistato tra le altre cose il secondo posto nella stagione 2005 di F3 dietro Lewis Hamilton. Il palmarès di Sutil, a dirla tutta, non è molto ampio: il suo miglior risultato in F1, dove ha corso principalmente con Force India e poi anche con Sauber, è stato il quarto posto nel GP di Monza del 2009. Due anni dopo il suo miglior piazzamento nella classifica finale di stagione, il nono posto. In 128 Gran Premi disputati ha conquistato in tutto 124 punti.

Il precedente con la giustizia

Una sorta di mediano delle corse, che come abbiamo anticipato fece parlare di sé nel 2012 per un fattaccio extrasportivo, ovvero il ferimento al collo – usando un flûte sbeccato di Champagne – ai danni dell’allora membro del CdA del team Lotus nonché coproprietario Eric Lux, in una discoteca di Shanghai. Sutil venne condannato dal tribunale di Monaco di Baviera a un anno e mezzo di detenzione con la condizionale e una multa di 200.000 euro, essendo stato riconosciuto colpevole di gravi lesioni fisiche. Allora il pilota si era scusato per l’aggressione, sostenendo di non aver agito in maniera deliberata. All’epoca Force India lo scaricò, con il tedesco che rimase un anno senza scuderia.