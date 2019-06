Arrestato il vicepresidente della Fifa Ahmad

Colpo di scena. Ahmad Ahmad, vicepresidente della Fifa, nonché presidente della Caf (la Confederazione calcistica africana), è stato arrestato a Parigi, alla vigilia della Coppa del Mondo femminile che venerdì prenderà il via nella capitale francese. Secondo le informazioni divulgate dall’Ansa, il dirigente sarebbe inquisito per corruzione. "La Fifa non è a conoscenza dei dettagli relativi a questa indagine e pertanto non è in grado di esprimere alcun commento specifico", si legge nella nota prontamente diramata dal massimo organismo calcistico mondiale che ha anche ricordato di essere "pienamente impegnata a sradicare tutte le forme di illecito".

Degna di nota la parabola politica del quasi sessantenne originario del Madagascar: è stato anche ministro della Pesca del Paese africano e dal 2017, battendo Issa Hayatou, è il numero uno del calcio nel Continente Nero.

Solo ieri Gianni Infantino, rieletto presidente, si era espresso così: "Oggi nessuno parla più di crisi, di ricostruzione, di scandali, oggi si parla solo di calcio. Abbiamo recuperato da quella difficile situazione. Da istituzione con infiltrazioni criminali a organizzazione che sviluppa il calcio. Oggi la Fifa è simbolo di onestà, qualità, professionalità. Certo, lo dico io che non sono per niente oggettivo, sono totalmente soggettivo. Non sono stato perfetto, ho commesso degli errori. Ma se andiamo a vedere cosa abbiamo fatto… La trasparenza. La situazione finanziaria: in tempi di crisi, in tempi in cui nessuno voleva essere accostato al nome della Fifa, siamo passati da un bilancio di 5 a uno di 6,4 miliardi di dollari, e abbiamo aumentato le riserve pur distribuendo fondi alle federazioni. Poi: il controllo da parte di audit esterni sui nostri conti. L’aumento del Mondiale da 32 a 48 squadre, con 16 nazioni che potranno qualificarsi e sviluppare il calcio. Il Mondiale più bello di sempre, in Russia, in un Paese considerato violento e burocratico, e che invece ha dato dimostrazione di organizzazione e accoglienza. Il Mondiale per club a 24 squadre in arrivo dal 2021. L’assegnazione trasparente del Mondiale 2026 a Usa, Canada e Messico. L’introduzione del Var che non cambia il calcio ma lo aiuta e lo rende più pulito. Le commissioni dove si discute democraticamente il futuro del calcio. Gli accordi con le associazioni mondiali. Le donne nell’amministrazione Fifa".

SPORTAL.IT | 06-06-2019 15:28