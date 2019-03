C'è anche il presidente della squadra di basket Alma Trieste, Luigi Scavone, tra le persone arrestate dalla Guardia di Finanza martedì.

L'accusa è associazione a delinquere finalizzata alla frode di fiscale.

Da fonti della Guardia di Finanza di Napoli, citata da Triesteprima.it: "La società di basket non è nella lista delle società indagate e non ha commesso alcun illecito. L'Alma Pallacanestro Trieste non è coinvolta in alcun tipo di reato".

SPORTAL.IT | 26-03-2019 14:20