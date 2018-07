Arrigo Sacchi premia la Croazia

La Francia ha trionfato sulla Croazia per 4-2 e si è aggiudicata il suo secondo Mondiale.

In collegamento dalla Russia, Arrigo Sacchi, opinionista Mediaset, ha voluto commentare il gioco espresso dalle due squadre: “La Croazia è stata l’unica a giocare a calcio, mentre dalla Francia si ci aspettava qualcosa di più dal punto di vista del gioco. Perchè hanno vinto i francesi? Il gioco della Croazia non è bastato per colmare la maggior qualità dei singoli, come Mbappè e Griezmann”.

SPORTAL.IT | 15-07-2018 19:25