Arriva il Benevento, Vecchi consapevole

A Venezia arriva il Benevento e il tecnico dei lagunari, Stefano Vecchi, è consapevole della difficoltà dell'impegno con i sanniti.

"Ci aspetta una partita molto difficile contro una delle candidate alla promozione – spiega -. In attacco possono schierare Coda, Improta, Asensio.. . e in mezzo c'è Viola. Contro una squadra così forte non possiamo permetterci le pause che in casa abbiamo avuto di fronte allo Spezia".

"Con il Padova siamo stati sostenuti da un grande tifo e mi auguro che succeda lo stesso contro i giallorossi. Arriviamo da una brutta sconfitta, anche perché con i biancoscudati era un derby. Abbiamo pagato a caro prezzo gli ultimi quindici minuti del primo tempo ma adesso abbiamo la possibilità di tornare in alto" aggiunge l'ex allenatore della Primavera dell'Inter.

SPORTAL.IT | 13-09-2018 15:35