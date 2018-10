Arriva il Chievo, Higuain scalpita

Gonzalo Higuaín ha segnato sei gol nelle ultime sei gare di serie A giocate contro il Chievo: la formazione veneta, domenica, sarà di scena allo stadio ‘Meazza’ e il bomber vorrebbe continuare la striscia positiva.

Contro i veronesi, nell’agosto 2013, l’attuale attaccante del Milan ha siglato con indosso la casacca del Napoli la prima delle sue 113 reti nel massimo campionato.

Giovedì l’ex calciatore di partenopei e Juventus è tornato in campo dopo avere saltato un paio di gare del campionato di A per un problema muscolare. L’argentino è andato in rete contro gli ostici greci dell’Olympiacos nella gara di Europa League vinta in rimonta (3-1) dalla formazione allenata da Gennaro Gattuso dopo avere chiuso in svantaggio la prima frazione di gioco.

In occasione della sfida con il fanalino di coda Chievo il tecnico calabrese sta valutando se affiancare a Higuain fin dal primo minuto Cutrone, autore di una doppietta ai danni dei biancorossi del Pireo subito dopo essere entrato in campo.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 16:45