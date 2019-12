Arriva il Genoa, Liverani annuncia un cambiamento

In occasione della conferenza stampa alla vigilia dell'impegno con il Genoa, Fabio Liverani è tornato sulla sconfitta in Coppa Italia contro la Spal: "Abbiamo sbagliato l'atteggiamento con cui siamo scesi in campo. Noi dobbiamo capire che non possiamo cambiare di partita in partita, vittorie o sconfitte che siano non possono variare la nostra identità".

Sulla gara contro il Grifone: "E' una squadra ben organizzata, che ha una sua identità. Ha una rosa forte, calciatori bravi tecnicamente e con personalità come Pandev, ad esempio: più invecchia e più diventa determinante. Agudelo è uno che spacca le partite, Romero in difesa è uno dei migliori giovani. È chiaro che la loro classifica non rispecchia quanto fatto vedere in campo".

In chiusura, il tecnico ha annunciato un possibile cambiamento: "Variazioni? Ci stiamo pensando, come stiamo ragionando sulla possibilità di scendere in campo con la difesa a tre. Una vittoria domani ci permetterebbe di avere un bel vantaggio di natura psicologica. Con una vittoria diamo una botta forte".

SPORTAL.IT | 07-12-2019 14:39